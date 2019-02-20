Коты в Петербурге затопили несколько квартир

В Санкт-Петербурге в жилом доме на улице Верности коты затопили три квартиры, сообщили местные СМИ.

По информации портала Neva.Today, животные находились в квартире без присмотра. Они открыли кран, и вода в течение длительного времени проникала в квартиры снизу.

Один из пострадавших рассказал, что когда сантехники приехали устранять протечку, животные уже устроили «настоящий потоп».

Сообщается, что пожилая владелица жилплощади, где живут коты, умерла несколько месяцев назад, и все это время ее питомцы проживают без хозяина. По словам соседей, пенсионерка переписала квартиру церковнослужителям, но сейчас родственники женщины оспаривают завещание в суде.