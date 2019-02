Facebook раскрыла причину блокировки страницы проекта RT

В пресс-службе Facebook рассказали, почему страница проекта RT в соцсети оказалась заблокирована.

В Facebook объяснили свои действия необходимостью раскрытия им данных о материнской компании, передает ТАСС.

Как заявили в пресс-службе, «люди не должны пребывать в заблуждении относительно того, кто стоит за страницами Facebook».

Сообщается, что соцсеть проводит «обновление для страниц с большой аудиторией», после которого будет указываться информация о «ключевых странах, из которых управляются эти страницы».

Пока данная функция не реализована, Facebook «обратится к администраторам этих страниц с просьбой раскрыть эту дополнительную информацию и принадлежность к своей материнской компании, чтобы они могли вернуться на платформу».

Facebook отметила, что продолжает борьбу со скоординированной деятельностью по распространению недостоверной информации и спамом.

Напомним, Facebook заблокировала проект In the Now, связанный с российским телеканалом RT.