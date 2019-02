США все больше напоминают СССР

Facebook заблокировал страницы популярных ресурсов RT в обход каких-либо законов и правил. Если отбросить в сторону конспирологию о том, что таким вот образом Марк Цукерберг доказывает необходимость принятия законопроекта об устойчивости интернета в РФ, все это выглядит как признак серьезной болезни американского государства. И эта болезнь россиянам хорошо знакома.

Facebook заблокировал проект In the Now, связанный с российским телеканалом RT. Отметим, что «тайными» эти связи не были – всё открыто и честно. Блокировке предшествовал репортаж CNN, в котором сотрудник аналитического центра German Marshall Fund рассказал о том, что In the Now – это «агенты Кремля».

Руководитель RT Маргарита Симоньян отреагировала на произошедшее как всегда эмоционально:

«CNN в очередной раз выступил как правая рука... госдепа, НАТО и всего, что с этим связано. И Facebook выступил так же. CNN даже не скрывает, что они сделали свое так называемое расследование, точнее – такой совершенно шантажистского толка материал, по прямой наводке фонда, который финансируется НАТО и госдепом. Facebook так напуган тем, что его в очередной раз обвинят в помощи русским в их вмешательстве и убиении демократии в США, что ничтоже сумняшеся, просто в минуты удалил аккаунт, у которого было 4 миллиона подписчиков. 2,5 миллиарда просмотров этого видео было на Facebook. Никаких претензий к видео, к контенту, который публиковал этот канал, у Facebook не было и нет, но раз CNN позвонил и сказал – как же вы позволяете этим русским общаться с нашим населением? – то Facebook этот аккаунт просто удалил».

По мнению главреда RT, «дальше будет только хуже»:

«Никто уже не пытается верить в свободу и даже говорить ни о какой-то свободе, это уже открытое геополитическое противостояние, в котором наши медийные площадки выступают настоящим абсолютным орудием. Уж не знаю – для этого ли они создавались, но сейчас по факту это происходит именно так».

Телеграмм-канал RT собрал отзывы российских журналистов и политиков о произошедшей блокировке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что подобные действия ведут к потере доверия и серьезному ущербу для реноме крупных и достаточно уважаемых международных компаний.

И добавил, что в последнее время на российские СМИ оказывается «давление, причем беспрецедентное, ничем не прикрытое, достаточно грубое».

Комментарии на сайте российского МИД гласит: «Мы имеем дело с актом прямого и юридически необоснованного давления на неугодные официальному Вашингтону источники информации. Очевидно, что этот тренд в направлении цензуры в интернете лишь усиливается, несмотря на постоянные призывы со стороны Запада соблюдать свободу в цифровой и информационной среде».

На эту тему

В свою очередь писатель Захар Прилепин напомнил, что Facebook «с маниакальной последовательностью» блокирует посты с фотографиями ополченца Арсена Павлова (Моторолы) и главы ДНР Александра Захарченко. По словам Прилепина, «люди Цукерберга» просто заблокировали аккаунты проекта In the Now «за то, что они – внимание! – «скрывали связи с Кремлем».

«Нет, ну какова формулировка? «Скрывали связи с Кремлем!» Звучит не хуже «троцкистско-зиновьевского блока». Знаете, у нас тут у всех «связи с Кремлем». Мы живем в стране, которой управляют из Кремля. Заблокируйте нас всех», – призвал Цукерберга Прилепин.

Не менее резко о произошедшем высказались депутаты Госдумы и сенаторы.

Напомним, что на прошлой неделе либеральные СМИ и оппозиционные партии подвергли резкой критике законопроект об устойчивости Рунета. В пропагандистских целях он был переименован ими в «закон об автономном интернете», несмотря на неоднократные заявления одного из инициаторов законопроекта, депутата Андрея Лугового о том, что «автономный интернет» – это абсурд и никто не собирается отключать согражданам доступ в Сеть.

Блокирование ресурсов In the Now, не нарушавших ни внутренних правил Facebook, ни законов США – серьезный удар по позициям критиков этого закона.

Вот так оно и будет выглядеть: российским операторам просто заблокируют доступ к корневым серверам интернета – и тогда прости-прощай не только Facebook, но и онлайн-платежи, и сайт Госуслуг, не говоря уже о новостях и видео.

Такое ощущение, что Марк Цукерберг по просьбе российских властей продемонстрировал противникам закона об устойчивости Рунета, что любой российский ресурс может быть в любой момент заблокирован или отключен.

Показательно, что в 1990-е годы Джордж Сорос оплачивал подключение российских вузов к интернету, за что ему до сих пор благодарны некоторые представители поколения 40-летних, открывших для себя на стыке веков невероятные возможности Всемирной сети.

Похоже, что сейчас Сорос очень сильно жалеет о тех инвестициях, целью которых, разумеется, было не облагодетельствовать студентов, а предоставить им прямой доступ к западной пропаганде, а также содействовать утечке мозгов: благодаря интернету любой выпускник-технарь конца 90-х годов мог сравнить свою предполагаемую зарплату и тот оклад, который ему будет предложен на Западе.

За время предыдущей холодной войны Запад привык считать свободу слова и информации своим эксклюзивным оружием, которому Советы со своими «глушилками» и архаичными пропагандистскими технологиями ничего не могут противопоставить.

Сейчас ситуация развернулась на 180 градусов. Западные СМИ и финансируемые из зарубежных источников издания остаются в российском информационном поле «вещью в себе». При этом огромные цифры посещаемости ресурсов RT – объективная реальность. Попытки запретить вещание и RT, и других российских СМИ – объективная реальность. Пропагандистский миф о всемогущих «русских хакерах» и «русских троллях», которые якобы способны изменить результаты выборов и вывести на улицы сотни тысяч людей – это тоже объективная реальность.

Неудивительно, что и Сорос, и другие комментаторы, независимо от любви или ненависти к глобализму, по разным причинам, но всё чаще сравнивают Евросоюз и США с Советским Союзом. Это уже практически стало общим местом.

Пожалуй, главное сходство нынешней холодной войны с предыдущей – ее очевидная ненужность гражданам стран-участниц.

В СССР никто не хотел воевать с США, да и американцы вряд ли горели желанием погибнуть в атомном пламени во имя свободы от коммунизма. Поэтому прекращение конфронтации все восприняли с однозначным облегчением.

Причины нынешнего конфликта понятны большинству обывателей еще хуже. Россия в целом разделяет практически те же ценности, что и большинство западных стран. Не все, конечно. Но устраивать мировую войну из-за гей-браков вряд ли входит в цели какой-либо из сторон.

США хотят абсолютного доминирования – но такого не бывает. А если бывает, то очень недолго, и заканчивается кроваво.

Судя по попыткам заблокировать свободное распространение информации, США на этот раз чувствуют свою слабость – не военно-политическую и не экономическую, а в первую очередь идеологическую.

СССР погубила не экономика, а идеология: все экономические проблемы второй половины 1980-х годов могли бы быть решены, если бы не исчезла идеологическая надстройка, объединявшая страну.

Похоже, что у США есть все шансы повторить этот путь. Главное, чтобы рушащаяся американская империя не попыталась военным путем продлить свое существование.