Кремль отреагировал на блокировку проектов RT в Facebook

Представители социальной сети Facebook должны предоставить объяснения того, по какой причине было принято решение о блокировке связанных с RT проектов, имевших миллионную аудиторию; Кремль надеется, что RT удастся отстоять свои права, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ни для кого не секрет, что, к сожалению, многие крупные компании, которые предоставляют сервисы в области социальных сетей и других цифровых форматов, привлекаются властями недружественных стран в качестве инструмента по оказанию давления на российские СМИ. С этим мы неоднократно сталкивались», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что подобные действия ведут к потере доверия и серьезному ущербу для реноме этих крупных и достаточно уважаемых международных компаний.

В случае с нынешней блокировкой проектов RT Песков предложил не забегать вперед, сначала, по его словам, нужно получить объяснения со стороны Facebook. «Я считаю, что, безусловно, RT должны отстаивать свои интересы, должны получить объяснение этой конкретной компании, что послужило причиной [блокировки страницы]», – сказал пресс-секретарь российского лидера.

Песков отметил, что RT неоднократно удавалось отстаивать свои права, и выразил надежду, что и в данном случае это получится. «По крайней мере, так и нужно делать», – добавил он.

В целом, отметил представитель Кремля, в последнее время на российские СМИ оказывается «давление, причем беспрецедентное, ничем не прикрытое, достаточно грубое».

Напомним, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что Facebook заблокировал страницу одного из проектов Russia Today. У проекта и нескольких его сателлитов более 2,5 млрд просмотров видео, а число подписчиков измеряется миллионами. В RT считают, что страницы заблокированы после репортажа американского телеканала CNN за то, что они «скрывали свои связи с Кремлем».