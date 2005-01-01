Симоньян отреагировала на блокировку в Facebook проектов RT с миллиардами просмотров

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на принятое после репортажа американского канала CNN решение социальной сети Facebook заблокировать ряд проектов Russia Today, аудитория которых измерялась миллионами, а просмотры – миллиардами.

По словам Симоньян, блокировка Facebook проектов RT является проявлением открытого геополитического противостояния, в котором медийные площадки выступают настоящим абсолютным орудием. «CNN в очередной раз выступил как правая рука… Госдепа, НАТО и всего, что с этим связано. И Facebook выступил также», – приводит ее слова РИА «Новости».

«CNN даже не скрывает, что они сделали свое так называемое расследование, точнее – такой совершенно шантажистского толка материал, по прямой наводке фонда, который финансируется НАТО и госдепом», – заметила Симоньян.

По ее словам, телеканал CNN фактически вынудил Facebook, напуганный обвинениями в потворству мнимому «российскому вмешательству», удалить аккаунт. Администрация Facebook, «ничтоже сумняшеся, просто в минуты, удалила аккаунт, у которого было 4 млн подписчиков», подчеркнула главред RT. «2,5 млрд просмотров этого видео было на Facebook», – обратила внимание она.

«Никаких претензий к видео, к контенту, который публиковал этот канал, у Facebook не было и нет, но раз CNN позвонил и сказал – как же вы позволяете этим русским общаться с нашим населением? – то Facebook этот аккаунт просто удалил», – подчеркнула Симоньян.

Она убеждена, что «дальше будет только хуже». «Никто уже не пытается верить в свободу и даже говорить ни о какой-то свободе, это уже открытое геополитическое противостояние, в котором наши медийные площадки выступают настоящим абсолютным орудием. Уж не знаю – для этого ли они создавались, но сейчас по факту это происходит именно так», – заключила Симоньян.

Напомним, Facebook заблокировал страницы четырех независимых проектов Maffick Media – независимой журналистской группы, частично принадлежащей Ruptly. Проекты публикуют видеоматериалы об истории, новостных событиях, социальных проблемах и окружающей среде. При этом Facebook не оповещал проекты о блокировке, а также не разъяснял причину своего решения.

Примечательно, что аккаунты были заблокированы в течение нескольких часов после материала телеканала CNN, в котором было указано, что подготовка сюжета началась после получения информации от аналитического центра German Marshall Fund. Эта организация признана в России нежелательной. German Marshall Fund – американская НКО, финансируемая американским правительством (USAID и Госдеп), МИДом Германии, НАТО, оборонными корпорациями США и другими организациями.