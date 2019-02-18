В Москве на 10-летнюю девочку обрушилась лепнина

На севере Москвы 10-летнюю девочку ушибло лепниной фасада дома, передает СУ СК по Москве.

«17 февраля 2019 года с фасада дома, расположенного по Ленинградскому проспекту в городе Москве, произошло незначительное обрушение лепнины, в результате чего у 10-летней девочки диагностирован ушиб», – сообщается на сайте ведомства.

Следственные органы начали доследственную проверку. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Между тем, как передает РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы, пострадавшая девочка получила сотрясение мозга. Кроме того, был травмирован 4-летний мальчик.

В субботу, 16 февраля, в Самаре при сходе снега с крыши пострадали женщина и малолетний ребенок.