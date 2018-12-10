Украинские силовики в Донбассе задержали митрополита УПЦ

Митрополита Горловского и Славянского Митрофана задержали 18 февраля на контрольно-пропускном пункте Донбасса, сообщили в Украинской православной церкви.

Священнослужитель был остановлен полицейскими в селе Малиновка (подконтрольна ВСУ) и в сопровождении конвоя доставлен в управление полиции Славянска, передает «Интерфакс». Митрополита задержали по подозрению в сепаратизме, однако никаких обвинений Митрофану предъявлено не было. После беседы со следователем архиерей отправился в направлении епархиального управления.

Также отмечается, что перед зданием полиции собрались верующие епархии, которые вместе с духовенством совершили молебное пение.

Между тем на сайте Горловской и Славянской епархии говорится, что задержание могло быть попыткой давления со стороны власти.

Аналогичный случай произошел в декабре 2018 года, когда Служба безопасности Украины запретила митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону проехать на подконтрольную Киеву территорию Донбасса.

Напомним, в конце прошлого года в Софийском соборе прошел «объединительный собор», после которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании на Украине автокефальной поместной православной церкви.