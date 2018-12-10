СБУ не пропустила митрополита Илариона через линию разграничения в Донбассе

Сотрудники Службы безопасности Украины запретили митрополиту Донецкому и Мариупольскому Илариону проехать на подконтрольную Киеву территорию Донбасса, сообщили в информационно-просветительском отделе канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Митрополит Иларион направлялся из Донецка в Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в подконтрольном Киеву селе Никольское в Донецкой области, отмечается на сайте УПЦ.

«Без указания объективных на то причин право митрополита Илариона на пересечение линии разграничения – так называемый электронный пропуск в соответствующей базе СБУ – было аннулировано. Единственная «причина» возникновения такой ситуации, по словам сотрудника Службы безопасности Украины на КПВВ «Новотроицкое», оказалась предельно простой и издевательски безосновательной: «особое распоряжение из Киева», – отметили в УПЦ.

Там сочли такие действия «нежеланием определенных сил в установлении мира», поскольку Украинская православная церковь является «единственным связующим звеном, обладающим авторитетом по обе стороны линии разграничения».

Инцидент произошел на фоне просьбы президента Украины Петра Порошенко к предстоятелю канонической Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия посодействовать в освобождении задержанных Россией украинских моряков.