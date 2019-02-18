Представитель космонавта Леонова пояснила причину его отъезда из России

Космонавт Алексей Леонов, входящий в консультативный комитет компании Baring Vostok, отправился на лечение за границу, пояснила его помощница Наталья Филимонова.

«Алексей Архипович находится за границей на лечении. Все в плановом режиме. Ничего экстренного не произошло», – цитирует Филимонову «Интерфакс».

Родственница космонавта подтвердила, что Леонов проходит лечение почек за рубежом.

В пятницу четверо сотрудников Baring Vostok были задержаны по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. В их числе и основатель фонда Майкл Калви, председатель совета директоров банка «Восточный». Он арестован решением Басманного суда. По данным адвоката Калви, потерпевшими названы банк «Восточный экспресс» и миноритарный акционер банка Шерзод Юсупов.