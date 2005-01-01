Подразделения военной полиции решили оснастить квадроциклами и багги

Сирийский опыт показал необходимость оснащения подразделений военной полиции квадроциклами, мотоциклами и багги, сообщил начальник Главного управления военной полиции Минобороны генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

Генерал пояснил, что такое решение позволит подразделениям военной полиции выполнять поставленные задачи в труднодоступной местности, передает ТАСС.

«В штаты четырех военных автомобильных инспекций военных округов введены отделения инспекторов на мотоциклах. Первые 20 мотоциклов поступят до конца этого года. Берем на опытную эксплуатацию два электроцикла Ижевского завода», – рассказал начальник военной полиции.

Ивановский также отметил, что проводится активное перевооружение на бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун».

«В 2018 году начались закупки бронированных автомобилей «Есаул» и оснащение подразделений морской полиции лодками БЛ-680. Ведется работа по принятию на снабжение других бронеавтомобилей, таких как «Патруль» и «Тайфун 4х4», – подчеркнул генерал.

Кроме того, российским военным ведомством рассматривается вопрос о принятии на снабжение подразделений военной полиции беспилотных летательных аппаратов, тепловизоров, ночных прицелов, переносных средств видеоконференцсвязи.

Ранее Ивановский рассказал, что Минобороны усилило все бригады и полки подразделениями военной полиции.