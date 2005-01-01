Венесуэла пригрозила Колумбии опытными снайперами с винтовкой Драгунова

Депутат Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Педро Карреньо предупредил генералов Колумбии, что венесуэльская армия насчитывает около 15 тыс. снайперов, которые являются грозной силой.

По словам венесуэльского парламентария, «колумбийские генералы знают, что потерпят сокрушительное поражение в случае вторжения» в Венесуэлу, так как «у них нет ни сил, ни техники, ни подготовки», передает ТАСС.

«Знаете ли вы, что такое опытный снайпер с винтовкой Драгунова? Один патрон – один мертвый враг», – подчеркнул Карреньо во время выступления на телеканале «Телевен».

Накануне французский портал Boulevard Voltaire сообщил, что в приграничных районах Бразилии и Колумбии уже находятся готовые к отправке колонны с «гуманитарной помощью», от доставки которой отказались ООН и Международный красный крест. Автор статьи уверен, что «под предлогом массовой доставки гуманитарной помощи, которая в первую очередь предназначена для снабжения оппозиции оружием и боеприпасами», Венесуэлу ждет американское вторжение.

Напомним, Москва неоднократно предостерегала США от любого силового вмешательства в Венесуэле, а также предупреждала, что такой шаг «приведет к всплеску кровопролития и к последствиям, которые отзовутся и за пределами Венесуэлы».