Появление российского флага на соборе в Солсбери сочли провокацией

Посольство России в Лондоне расценило появление российского флага на соборе в английском городе Солсбери как провокацию.

По словам пресс-секретаря российского дипломатического представительства в Лондоне, «появление российского флага на соборе является очередной неуклюжей попыткой еще раз ассоциировать Россию с печальными событиями, произошедшими в Солсбери в марте прошлого года», передает ТАСС.

«Никакой официальной информации на этот счет у нас нет. Если водружение российского флага на соборе соответствует действительности, то выглядит это, на наш взгляд, как добротная провокация», – заявил дипломат.

Он подчеркнул, что по прошествии почти года после инцидента в Солсбери британская сторона так и не предоставила никаких доказательств причастности России к тому инциденту, расследование оказалось засекречено, а многочисленные запросы российского диппредставительства были проигнорированы.

По утверждению Salisbury Journal, в ночь на воскресенье на строительных лесах вокруг готического собора Девы Марии в Солсбери кто-то вывесил российский флаг.

Напомним, по версии британской стороны, в марте прошлого года в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. В этом обвинили Россию, после чего разразился политический скандал. Москва неоднократно отрицала причастность к инциденту.