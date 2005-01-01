В субботу вечером на готическом соборе Девы Марии в Солсбери неизвестные подняли российский флаг, сообщает Salisbury Journal.

«Вчера вечером вокруг строительных лесов собора в Солсбери был вывешен российский флаг», – сообщается на сайте газеты Salisbury Journal.

Отмечается, что сотрудники собора узнали об этом утром в воскресенье, после чего флаг был снят. Предполагается, что кто-то взобрался по строительным лесам и вывесил флаг.

Напомним, в марте прошлого года в Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. В этом обвинили Россию, после чего разразился политический скандал. Москва неоднократно отрицала причастность к произошедшему.