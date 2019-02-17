В Госдуме гневно отреагировали на слухи о запрете покупать машины без гаража

Сообщения о том, что в Госдуме обсуждается вопрос запрета приобретения автомобилей для тех, кто не владеет местом для парковки, являются выдумкой, такие инициативы никогда не будут приняты, заявил глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

«Это фейк, ничем не подкрепленный. Ажиотаж населения уводят. Я уверен, что никогда Дума таких законов принимать не будет», – приводит его слова РИА «Новости».

Парламентарий также подчеркнул, что за подобные информационные вбросы следует вводить наказания.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов также считает, что за распространение таких «уток» следует ужесточать наказание вплоть до уголовной ответственности. Парламентарий добавил, что такие сообщения не соответствуют действительности и являются вредительством. По его словам, последствия должны быть такими серьезными, чтобы «10 раз такой шутник [подумал], что шутить с обществом не надо».

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский отметил, что недостоверная информация вводит в заблуждение и пугает людей. Он подчеркнул, что сообщение о якобы готовящемся запрете покупать авто без гаража не имеет отношения к реальному положению дел.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в комментарии ТАСС также назвал «глупостью и фейком» информацию о том, что в нижней палате парламента готовится решение о запрете продажи машин без наличия гаража или машиноместа для парковки.

Он заверил, что в «Думе никто ничего подобного не готовит». «Кто-то что-то где-то сказал, кто-то что-то где-то услышал и понеслась. Это говорит об информационном голоде в нашей стране. Нет в Госдуме никаких подобных планов. Абсолютно», – заключил замглавы комитета.

О подготовке такой инициативы сообщил портал Ura.ru со ссылкой на свои источники в парламенте. Издание писало, что изначально инициатива поступила из регионов: «Во многих городах дворы превратились в паркинги, автомобили стоят повсюду – даже между качелями и песочницами, где играют дети. Местные депутаты получают пачку запросов от населения. В некоторых случаях конфликты перерастают в настоящие войны».