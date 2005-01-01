Украинский эксперт сказал, как Порошенко пытается купить избирателей

Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал ожидания Петром Порошенко «прекрасного результата» на выборах главы украинского государства.

Охрименко в комментарии RT отметил, что сейчас на Украине ни один политолог или олигарх не может с уверенностью назвать победителя предстоящих выборов президента. «Петр Алексеевич надеется на свою победу. В любом случае его последние действия и раздача предвыборных подарков в виде пенсий и субсидий очень обнадеживают. Он надеется, что своими подачками купит избирателей и снова станет президентом», – заметил экономист.

При этом эксперт сказал, что о законности или незаконности действий Порошенко говорить сложно. Вместе с тем, «по неофициальной информации, на Украине появилось довольно много общественных организаций, которые предлагают гражданам заработать деньги на голосовании», сказал Охрименко.

По его словам, украинским гражданам предлагают по 1 тыс. гривен (почти 2,5 тыс. рублей) с условием, что голосовать они будут за нужного кандидата. Часть украинцев готова продать свой голос. При этом формально организации не нарушают закон, так как они агитируют и платят якобы за работу. «Вот такая забавная практика», – заключил эксперт.

Накануне Порошенко заявлял, что результаты президентских выборов на Украине «будут прекрасными». Он отмечал, что не знает, кто победит.

В воскресенье Порошенко в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности назвал Украину «историей успеха» в смысле проведения реформ.