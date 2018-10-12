Порошенко назвал Украину «историей успеха»

Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности назвал страну «историей успеха» в смысле проведения реформ.

«Украина сейчас – это история успеха», – передает его слова РИА «Новости».

Порошенко добавил, что реализованные за время войны изменения оказались самыми глубокими реформами за все время существования Украины. При этом он заявил, что не будет отказываться от военной операции в Донбассе, так как прекращение огня якобы приведет к тому, что «Украины не будет».

Отметим, что в октябре 2018 года во Всемирном банке заявили, что при существующих на сегодня темпах роста ВВП Украине потребуется еще сто лет, чтобы догнать соседние европейские страны.