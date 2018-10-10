Украине предсказали сто лет экономического отставания от соседей

При существующих на сегодня темпах роста ВВП Украине потребуется еще сто лет, чтобы догнать соседние европейские страны, заявила заявила региональный директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен.

Кахконен заявила, что Украине еще не удалось преодолеть последствия кризиса предыдущих лет, передает «Экономическая правда».

Кроме того, «доход на душу населения все еще ниже, чем соответствующие показатели 2014-2015 годов».

Также существует риск того, что реформы в стране остановятся из-за выборов или вовсе «развернутся в противоположную сторону».

Напомним, после событий 2014 года экономика Украины находится в упадке: ключевые отрасли не развиваются, останавливается работа крупнейших заводов.

Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, но в итоге это сказывается на благосостоянии граждан – тарифы ЖКХ продолжают расти, а зарплаты и пенсии все еще на низком уровне.

Ситуацию ухудшает беспрецедентный уровень коррупции, рост теневого сектора, а также разрыв экономических отношений с Россией и политика в отношении Донбасса

Внешний долг Украины вырос за 2016 и 2017 годы на 18,9% и 10,9% соответственно, а всего за пять лет – с начала 2013 года до начала 2018-го – отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6% 71,8%.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Украина не сможет освободиться из плена МВФ почти полсотни лет.