Михаил Гусман: Главный наставник конкурса «Лидеры России» – сам президент

Мне казалось, что название «Лидеры России звучит слишком уж амбициозно. В этом я ошибся. Судя по тому, как много участников прошлогоднего конкурса получило доступ к рычагам управления, и как много зависит от вас, могу сказать – вы действительно лидеры России», – сказал член наблюдательного совета конкурса Михаил Гусман, напутствуя в субботу участников первого полуфинала «Лидеров России» в ЦФО.

«Для меня большая честь – состоять в наблюдательном совете», – подчеркнул первый зам гендиректора ТАСС Михаил Гусман. Об этом он заявил, обращаясь к участникам всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», которые собрались в субботу на открытие первого полуфинала Центрального федерального округа.

Наставник конкурса, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, выступая перед участниками состязания, напомнил о том, что в этом году расширился список наставников – в их число, в частности, вошли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, вице-премьер Максим Акимов, и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Напомнив об этих словах Кириенко, Гусман, в свою очередь отметил, обращаясь конкурсантам : «Справедливо будет сказать, что у этого конкурса есть главный наставник. Это президент России. Он, действительно, является главным наставником для всех вас. И я вас с этим поздравляю».

Напомним, что конкурс «Лидеры России» – это флагманский проект платформы «Россия – страна возможностей», запущенной по инициативе Владимира Путина.

«Честно говоря, я в отношении первого конкурса совершил сам перед собой две ошибки, за которые сейчас хочу перед вами покаяться, – сказал Гусман. – Первая моя ошибка состояла в том, что, видя как блестяще организован пилотный конкурс, находясь в восторге от его организации, я опасался, что этот высший пилотаж не реализуется дальше».

«Но по результатам первых полуфиналов, и нынешнего полуфинала, я вижу, что конкурс проходит на порядок организованнее, точнее, умнее, и, если хотите, ярче, чем первый», – добавил Гусман. Его слова были встречены аплодисментами.

«Вторая моя ошибка состояла в том, что название «Лидеры России» я воспринимал как слишком уж амбициозное. И в этом я тоже ошибся. То, о чем говорил Сергей Владиленович – о том, сколь многим участникам конкурса открывается путь к реальным рычагам управления, и как много, действительно, с каждым шагом зависит от вас, вы действительно – лидеры России».