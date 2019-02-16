Украинские силовики нарушили режим тишины в Донбассе

Подразделения украинских силовиков обстреляли позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили в оборонном ведомстве республики.

В оборонном ведомстве ЛНР уточнили, что подразделения украинских силовиков вели огонь из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

«Обстрелам подверглись районы Золотого-5, поселка городского типа Калиново, сел Молодежное и Калиновка», – приводит слова представителя народной милиции ЛуганскИнформЦентр.

Накануне глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай назвал военную операцию единственным способом решения конфликта в Донбассе.

Напомним, с 29 декабря 2018 года в преддверии новогодних и рождественских праздников на востоке Украины вступил в силу новый режим прекращения огня, который был согласован участниками Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.