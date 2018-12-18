Бородай назвал военную операцию единственным способом решения конфликта в Донбассе

Глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай в ходе заседания организации в Москве заявил, что на данный момент нужды в добровольцах нет, но она может возникнуть в любой момент.

В заседании также принял участие помощник президента России Владислав Сурков, передает «Комсомольская правда». Сурков пояснил, что государство готово помогать добровольцам в социальных вопросах.

«Республики живут, трудно, но живут. И понятно, что рано или поздно нам придется доводить начатое дело до конца. Украина в любой момент может пойти на какие угодно шаги, в том числе и на «большую войну». И наша задача – поддерживать мобилизационный ресурс. Сейчас необходимости в потоке добровольцев в Донбассе нет, но она может возникнуть в любой момент, и нам надо быть готовым к этому», – сказал Бородай.

Он заявил, что конечное решение конфликта в Донбассе, по его убеждению, может быть проведено только военным путем.

Бородай также рассказал о попытках выдворения добровольцев из России на Украину.

«Пока нам удается отстоять всех наших добровольцев, которых пытаются выдворить из РФ. Около 400 таких депортаций было предотвращено нашими усилиями в ручном режиме. Буквально вчера относительно благополучно завершилась история с батюшкой, который в результате из Волгоградского центра временного размещения переехал в ДНР, а не на Украину», – сообщил Бородай.

В декабре ЛНР сообщила об убийстве российского добровольца Валерия Иванова, который защищал мирных жителей Донбасса, охраной львовской тюрьмы. Позже эту информацию подтвердили в МИД России. При этом охрана самой тюрьмы уверяла, что смерть наступила в результате несчастного случая. Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что Иванов погиб от пыток.