УПЦ опровергла информацию о поддержке Афоном «новой церкви Украины»

Каноническая Украинская православная церковь опровергла информацию ряда СМИ о том, что Афон поддержал так называемую новую церковь Украины.

«Священный Кинот не делал никаких заявлений относительно церковной ситуации в Украине, а информация в СМИ о якобы принятых афонскими монастырями решениях на этот счет не соответствует действительности», – пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение УПЦ.

Несмотря на заявления СМИ о поддержке священным Кинотом (соборным органом управления Святой горы Афон) действий Константинопольского патриархата и «первенства в православии», УПЦ сообщила, что 11 февраля на заседании «вопрос о церковной ситуации в Украине не был внесен в повестку дня заседания».

«Также не соответствует действительности сведения о том, что якобы на заседании было принято заявление на эту тему. Представители афонских монастырей были единогласны в решении воздержаться от каких-либо комментариев относительно церковной ситуации в Украине», – говорится в сообщении.

Напомним, архиерей «новой церкви Украины» провел первую литургию на Афоне в храме Пантократор. Также представителей «новой церкви Украины» допустили еще в четыре храма. При этом в монастырь Святого Пантелеимона представителей пускать отказались. Более того, после того, как их принял монастырь Ватопед, семеро монахов покинули свою обитель и перешли в другой монастырь.

Сообщалось, что большинство афонских монастырей выступили против «новой церкви Украины». В РПЦ заявляли, что действия Константинопольского патриархата угрожают единству монастырей Афона.