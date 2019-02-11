В РПЦ заявили о возможности раскола на Афоне

Признание «новой церкви» Украины Константинопольским патриархатом угрожает единству монастырей Афона, заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московской патриархии митрополит Волоколамский Иларион.

«Очевидно, что легализация украинского раскола патриархом Варфоломеем стала причиной новых разделений. Одно из них на наших глазах формируется в самом сердце Константинопольского патриархата – на святой Афонской горе», – передает его слова ТАСС.

Он отметил, что патриарх Варфоломей своими действиями ставит афонских монахов перед необходимостью выбора между верностью каноническому праву или власти Константинополя. По мнению Илариона, этот выбор должны сделать каждый монастырь в отдельности и все афонское монашество в целом.

При этом Афон, по словам митрополита, ценится верующими именно за верность каноническим устоям православия.

«Мы любим Афон не за древность, не за архитектуру, не за красивые пейзажи. А за то, что Афон сохраняет свое значение оплота церковной истины для миллионов православных верующих. Искренне надеюсь на то, что в этой неожиданно свалившейся на него ситуации Афон сделает единственно правильный выбор - в пользу канонического порядка», – сказал Иларион.

Напомним, представители так называемой православной церкви Украины в пятницу провели богослужения на Афоне – в частности, они были допущены в храм Пантократор. Всего в общение с «новой церковью» Украины вошли четыре афонских монастыря – Ксенофонт, Пантократор, Новый Эсфигмен и Ватопед.

В то же время в монастырь Святого Пантелеимона на Афоне украинских представителей «новой церкви» не допустили. Более того, после того как афонский монастырь Ватопед принял у себя епископа «новой церкви» Павла Юристого, семеро монахов этой обители покинули ее, перейдя в русский Свято-Пантелеимонов монастырь.

Большинство афонских монастырей выступают против ПЦУ.