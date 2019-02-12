В РПЦ оценили попытку украинских раскольников «самоутвердиться за счет Афона»

Представители «новой церкви» Украины своим визитом на Афон попытались самоутвердиться в православном мире, также Константинополь стремился «прощупать» настроения на Святой горе, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Задача сектантов заключалась в том, чтобы самоутвердиться путем проведения совместных богослужений с наиболее лояльными Стамбулу настоятелями монастырей. Фанар решил пощупать афонские настроения этим лжеепископом из Киевского Патриархата, который стал медийно известен только в силу своего подобного использования», – написал Легойда в своем Telegram-канале.

Он добавил, что если бы сам Епифаний оказался так плохо принят на Афоне, это бы слишком наглядно показало низкий авторитет «Стамбулького патриарха» на Святой горе. По мнению Легойды, авторитет этот держится «только на интригах и покровительстве известной западной державы».

Между тем, агентство церковных новостей Romfea.gr со ссылкой на афонского монаха отмечает, что Священный Кинот – соборный орган управления Святой горы Афон – заявил о поддержке Константинопольского патриархата, но воздержался давать оценку предоставления автокефалии Украине, передает РИА «Новости».

Заседание Кинота состоялось в понедельник. Оно прошло в закрытом режиме и без публикаций.

«Мы остаемся на стороне Вселенского патриархата и мы не потерпим его унижения. В этом случае (Украины) также оказалось, что у эллинизма и Вселенского патриархата есть первенство в православии», – говорится в заявлении по итогам заседания.

В то же время они выступили за то, чтобы Святое Общество молчало и не создавало неправильных толкований.

«Важно сохранить единство святых монастырей и направить всем ясное послание о том, что никому не позволят использовать Святую Гору. Афон существует для всех. Мы хотим сохранить мир и единство Церкви. Но, как святогорцы, мы не допускаем, чтобы эллинизм и Вселенский патриархат были оскорблены кем-либо», – сказал представитель монашества.

При этом в заявлении говорится о поддержке именно Константинопольского патриархата, а не патриарха Варфоломея.

Накануне в РПЦ заявили, что признание «новой церкви» Украины Константинопольским патриархатом угрожает единству монастырей Афона.

Напомним, представители так называемой православной церкви Украины попытались на прошлой неделе провести богослужения на Афоне. Они были допущены в храм Пантократор и еще четыре монастыря – Ксенофонт, Пантократор, Новый Эсфигмен и Ватопед. Однако в монастырь Святого Пантелеимона их не пустили. Более того, после того как афонский монастырь Ватопед принял у себя епископа «новой церкви» Павла Юристого, семеро монахов этой обители покинули ее, перейдя в русский Свято-Пантелеимонов монастырь.

Сообщалось также, что большинство афонских монастырей выступают против ПЦУ.