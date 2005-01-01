Виктор Ан собрался вернуться в сборную России

Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан готов продолжить выступать за сборную России и участвовать в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, сказал он в интервью южнокорейской газете Kyunghyang Shinmun.

«Я хочу выступать, буду усердно тренироваться, чтобы принять участие в отборочном национальном турнире в августе этого года. Собираюсь пробиться в сборную и продолжать выступать до тех пор, пока остаюсь ее частью», – цитирует интервью ТАСС.

Он признался, что хочет выступить на Олимпиаде в Пекине в составе российской сборной.

«За Южную Корею я выступать не могу», – сказал он.

В случае попадания в сборную Ан собирается заняться развитием шорт-трека в России.

В сентябре стало известно, что Виктор Ан завершил карьеру и не собирается работать тренером в России.

В 2018 году МОК не допустил Ана и нескольких лидеров сборной России на Игры в южнокорейском Пхенчане.

Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории. Спортсмен выступал за российскую сборную с 2011 года, после того, как ушел из сборной Южной Кореи в статусе трехкратного олимпийского чемпиона Игр-2006 в Турине и 18-кратного чемпиона мира из-за конфликта с местной федерацией. На Олимпиаде 2014 года в Сочи он выиграл первую в истории России медаль в шорт-треке.