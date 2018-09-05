Виктор Ан завершил карьеру

Глава Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов сообщил, что шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан закончил карьеру.

«Виктор Ан принял решение завершить карьеру спортсмена, он не собирается работать тренером в России. Мы долго с ним обсуждали все эти варианты, но в силу определенных обстоятельств, прежде всего, семейных, он решил поступить именно так», – сказал Кравцов, передает ТАСС.

По его мнению, вряд ли на его решение повлиял недопуск на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане. «Хотя бесспорно, что для него это стало тяжелым ударом. Предполагалось изначально, что эти Игры должны были стать последними в его карьере, он готовился завершать свои выступления», – отметил глава федерации.

Кравцов также поблагодарил Ана за вклад в развитие шорт-трека в России. По его словам, атлет поднял шорт-трек на максимальную высоту, открыл его для российских болельщиков.

«После того, как Ан блестяще выступил в Сочи-2014, много ребят и девчонок приняли решение заниматься спортом. Сборная России по шорт-треку также сильно подтянулась с приходом Ана, мы многому научились у него», – заключил Кравцов.

32-летний Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории. Спортсмен выступал за российскую сборную с 2011 года, после того, как ушел из сборной Южной Кореи в статусе трехкратного олимпийского чемпиона Игр-2006 в Турине и 18-кратного чемпиона мира из-за конфликта с местной федерацией.

На Олимпиаде 2014 года в Сочи он выиграл первую в истории России медаль в шорт-треке. В 2018 году МОК не допустил Ана и нескольких лидеров сборной России на Игры в южнокорейском Пхенчане.