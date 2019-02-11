В США восхитились успехами украинской демократии

Европе необходимо поддержать украинскую демократию, которая демонстрирует серьезные успехи в условиях «российской агрессии», пишет Foreign Policy.

«Несмотря на множество препятствий, украинская демократия доказала свою жизнестойкость. Хотя (президент Украины Петр) Порошенко, несомненно, предпочел бы править страной твердой рукой при поддержке олигархов, он постоянно сталкивается с сопротивлением парламента, как продемонстрировал пример с голосованием по вопросу о введении военного положения, и победа на мартовских президентских выборах ему вовсе не гарантирована», – приводит «ИноСМИ» статью Foreign Policy.

Издание отмечает, что на Западе многие видят в Украине «слаборазвитую экономику» и страну, желание которой интегрироваться с Западом «намного опережает реальность». Однако Украина, «хотя и вовлечена в войну, твердо решила воспользоваться плодами революции Майдана 2014 года», заявляет издание.

Отмечается, что Украине нужно решить много проблем, в том числе победить коррумпированность госинститутов, справиться с националистическими фантазиями населения «о полной победе в продолжающейся приграничной войне с Россией».

«Тем не менее устойчивый прогресс Украины и ее стремление к демократии неоспоримы. Всего за пять лет после революции Украине удалось достичь таких успехов, которых не удалось достичь ни одному государству Центральной Европы за такой же промежуток времени после 1990 года», – пишет издание.

Усилия государства, считает Foreign Policy, вызывают «еще больше восхищения» с учетом «непрекращающихся нападок» со стороны России.

«Одним из самых многообещающих аспектов украинских реформ является то, что ими руководят и их определяют представители украинского гражданского общества. Сотни групп активистов, истинных наследников революции Майдана, воспользовались теми политическими возможностями, которые предоставила революция», – заявило издание.

Указывается в том числе на «независимые СМИ, которые помогают раскрывать факты коррупции на самом высоком уровне».

На прошлой неделе МИД России указал на «торжество демократии» на Украине, комментируя принятие украинским парламентом закона о запрете участия наблюдателей из России на выборах президента.