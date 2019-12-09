На саммите «нормандской четверки» приступили к правкам итогового коммюнике

Советники лидеров «нормандской четверки» вносят правки в некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита в Париже, сообщают источники.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко подтвердил, что коммюнике готовится, передает РЕН ТВ.

По его словам, документ будет подписан, передает ТАСС.

Украинская сторона сообщила, что после встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского «возобновятся переговоры в четырехстороннем формате», передает «Интерфакс».

Напомним, в рамках «нормандского саммита», который проходит в понедельник в Париже, началась первая двусторонняя встреча Путина и Зеленского.