Представителем ООН на переговорах по Сирии станет Гейр Педерсен

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен возглавит делегацию международной организации на международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии в декабре, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

«В качестве наблюдателей во встрече примут участие делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена», – приводит его слова ТАСС.

Смадияров сообщил, что все стороны международной встречи по урегулированию ситуации в Сирии подтвердили свое участие в переговорах в Нур-Султане 10-11 декабря.

«Делегацию России возглавит специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев, Турция будет представлена на уровне заместителя главы внешнеполитического ведомства Седата Онала. Иранская делегация примет участие во главе со старшим помощником министра иностранных дел страны по политическим вопросам Али Асгаром Хаджи», – уточнил Смадияров.

10-11 декабря в Нур-Султане пройдет очередная 14-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате. В ней планируется участие делегаций стран – гарантов – Ирана, России и Турции, – правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака.

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