В Шереметьево сел «Суперджет» с неисправным бортовым оборудованием

Самолет Sukhoi SuperJet, следовавший из Челябинска в Москву, совершил посадку в аэропорту Шереметьево с неисправным бортовым оборудованием, сообщили в экстренных службах.

«При снижении экипаж доложил о неисправности бортового оборудования. Посадка прошла в штатном режиме», – сообщил источник ТАСС. Пострадавших нет. Причины неисправности выясняются.

Напомним, в пятницу «Суперджет» вынужденно приземлился во Внуково из-за падения давления в гидросистеме.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД