Соратник Ельцина: Отнять у Украины ядерное оружие было чрезвычайно важным вопросом

В 90-х у Украины было атомное вооружение и ракеты, и чрезвычайно важно было их у Киева отобрать, заявил газете ВЗГЛЯД бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов.

«Имейте в виду, все время за экраном тогда для нас стоял один очень важный и сложный вопрос – у Украины было атомное вооружение и ракеты. Это был чрезвычайно важный вопрос, и надо было каким-то путем это дело у Киева отнимать», – заявил он в интервью газете ВЗГЛЯД.

Филатов отметил, что несмотря на то, что ракеты были неуправляемы без команды из штаба РВСН в Москве, они подлежали переделке.

«Наличие атомного вооружения за пределами России – очень опасно. Тем более что там постоянно нужна профилактика, нужна смена топлива. Из-за этого же потом и были подписаны соглашения о территориальной целостности Украины в 1994 году, в Будапеште», – сказал Филатов.

Он заявил, что на тот момент министр обороны Украины Константин Морозов очень сопротивлялся передаче ядерного оружия России.

«Он был категорически против того, чтобы отдавать атомное оружие России. Тогда были привлечены сторонние страны, которые стали гарантами, как и наша страна, целостности территории Украины – при условии, что Киев отдаст нам вооружение», – заявил он.

В конце ноября осужденный в России за подготовку теракта Олег Сенцов, выступая в Европарламенте, заявил, что Украине нужно «вернуть» ядерное оружие. Сенцов заявил, что раз «забрали Крым», то нужно вернуть «нашу бомбу», от которой Украина отказалась, подписав Будапештский меморандум.