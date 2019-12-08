Взгляд
8 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 10:49  |  vz.ru
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Саудовская Аравия неспроста уступает России лидерство по нефти

Новая сделка ОПЕК выгодна России и рублюФото: Nick Oxford/Reuters
Очередное заседание ОПЕК+ закончилось радостными новостями для нефтяных котировок и российского рубля. Экспортеры нефти решили снова сократить объем добычи в первом квартале 2020 года. Но удивила всех Саудовская Аравия, которая добровольно решила добывать меньше, чем того требует сделка. Саудиты с легкостью уступили России лидерство в добыче. Почему королевство так старается? Подробности...
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Глава администрации Ельцина: Желание сохранить СССР считалось смешным

8 декабря 1991 года Кравчук, Шушкевич и Ельцин своими подписями поставили точку в истории СССРФото: Юрий Иванов/РИА "Новости"
«Это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов. Так комментирует тот факт, что накануне подписания Беловежских соглашений делегации из Донецка и Луганска просили Москву не оставлять их под властью Киева. Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Европа юлит в деле защиты прав русских на Украине

Украину призывают соблюдать права человека, но не любогоФото: Gleb Garanich/Reuters
В кои-то веки европейские инстанции выступили с критикой Украины – и поддержкой (хотя и косвенной) российских интересов в этой стране. Речь идет о заключении Венецианской комиссии по поводу прав живущих на Украине носителей русского языка. Однако даже в этом случае позиция Европы оказалась двуличной и двойственной. В чем же дело? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Зеленский везет в Париж свою формулу

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Задача Зеленского – достичь прекращения активных боевых действий (развод войск, обмен пленными, частичное восстановление экономических связей), но не допустить выполнения Минских соглашений и прекращения западных санкций против России. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий

Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

Максим Соколов, публицист
Потрясаться словом Е. С. Жукова можно разве что при полном незнанье своей страны. Когда холодную, искусственную риторику нам объявляют словом, исполненным искренней сердечной боли, немудрено, что против подмены восстают и самые деликатные люди. Подробности...
Обсуждение: 84 комментария

Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия никак не сможет изменить то, что Запад навесит на нее очередное обвинение, даже если оно совершенно огульно. Но один плюс во всем этом есть безусловно – укрепление за Россией той самой репутации государства, которое охотится на террористов, игнорируя границы, писаные правила и проходящие годы. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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    Что думают украинцы о войне в Донбассе

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      Меланья Трамп показала рождественский интерьер Белого дома

      Первая леди США Меланья Трамп показала, как украсила к Рождеству и Новому году свою резиденцию. «Дух Америки сияет в Белом доме», – написала Меланья в своем Twitter. Длина всех гирлянд, развешанных по дому, превысила 240 метров
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      Россия построила свою часть автомобильного моста в Китай

      На Дальнем Востоке построили первый в России трансграничный мост – он соединил Благовещенск с китайским Хэйхэ. Подготовка к строительству шла почти 20 лет, стартовало оно в 2016 году. Тогда стоимость проекта оценивали в 19 млрд рублей
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      Путин открыл скоростную трассу Москва – Петербург

      Путин открыл движение по новой скоростной трассе М-11, соединившей Москву и Петербург. Максимальная скорость движения по трассе сейчас – 110 км/ч. В будущем скорость повысится на 20 км. Это первая автодорога, объединяющая две столицы, построенная в новейшей истории России
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              Глава администрации Ельцина: Желание сохранить СССР считалось смешным

              8 декабря 1991 года Кравчук, Шушкевич и Ельцин своими подписями поставили точку в истории СССР   8 декабря 2019, 10:30
              Фото: Юрий Иванов/РИА "Новости"
              Текст: Юрий Зайнашев

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              «Это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов. Так комментирует тот факт, что накануне подписания Беловежских соглашений делегации из Донецка и Луганска просили Москву не оставлять их под властью Киева.

              В воскресенье исполнилось 28 лет подписанию Беловежских соглашений – документа, который поставил точку в истории Советского Союза. Тогдашние лидеры России, Украины и Белоруссии – Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич – закрепили своими подписями, то, что «Союз ССР, как субъект международного права и геополитическая реальность, прекращает свое существование».

              К этому моменту «единый, могучий Советский Союз» уже фактически распался. После провала августовского путча ГКЧП союзные органы власти были парализованы, почти все республики объявили о выходе из Союза. Последним ударом по единству СССР можно считать прошедший за неделю до Беловежских соглашений референдум о независимости Украины. 1 декабря 1991 года более 90 процентов украинцев проголосовали за «Акт о незалежности», который еще 24 августа издал Кравчук.

              Оставался ли к декабрю 1991 года шанс спасти Союз? Была ли возможность не позволить стране расколоться по линии границ союзных республик, которые де-факто были чисто административными, – из-за чего Крым и Донбасс оказались в составе «самостийной Украины»? Как удалось лишить Киев ядерного статуса, о потере которого там сейчас принято жалеть? Об этом газета ВЗГЛЯД поговорила с ветераном российской политики, главой Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергеем Филатовым

              Во время подписания Беловежских соглашений Сергей Филатов занимал пост первого заместителя председателя Верховного Совета РСФСР, который 12 декабря ратифицировал эти соглашения. В 1993-96 годах Сергей Филатов возглавлял администрацию президента России. 

              ВЗГЛЯД: Сергей Александрович, в окружении Ельцина часто ссылались на то, что подписать Беловежские соглашения их вынудили итоги референдума 1 декабря на Украине. Однако за девять месяцев до этого, 17 марта 1991 года те же жители Украины голосовали прямо противоположным образом – за сохранение Союза. В то время общество было настолько взвинчено, настолько легко поддавалось пропаганде, что можно было каждые полгода проводить референдумы с одинаковым вопросом, но с разными ответами. Стоило ли тогда так прислушиваться к результатам референдума 1 декабря?

              Сергей Филатов (фото: Андрей Романенко/wikipedia.org)
              Сергей Филатов (фото: Андрей Романенко/wikipedia.org)

              Сергей Филатов: Когда на Украине прошел референдум о суверенитете и об отделении, встал вопрос о том, чтобы официально собрать славянские страны. Вот почему и были заключены Беловежские соглашения. Белоруссия, кстати, – единственная страна, не считая России, которая не объявила о выходе из состава Союза, а все остальные республики об этом объявили и провели референдумы. Когда это сделала Украина, то надо было, безусловно, создавать хотя бы славянское государство.

              Имейте в виду, все время за экраном тогда для нас стоял один очень важный и сложный вопрос – у Украины было атомное вооружение и ракеты. Это был чрезвычайно важный вопрос, и надо было каким-то путем это дело у Киева отнимать.

              ВЗГЛЯД: Говорят, эти ракеты все равно были бесполезны, неуправляемы без команды из штаба РВСН, то есть из Москвы.

              С.Ф.: Во-первых, это все подлежит переделке. Во-вторых, наличие атомного вооружения за пределами России – очень опасно. Тем более что там постоянно нужна профилактика, нужна смена топлива. Из-за этого же потом и были подписаны соглашения о территориальной целостности Украины в 1994 году, в Будапеште.

              Сначала мы вели переговоры с Киевом. Мы пытались путем переговоров отстоять Крым. Когда встал вопрос о передаче ядерного оружия России, там очень сильно сопротивлялся министр обороны Украины – это был Константин Морозов. Он был категорически против того, чтобы отдавать атомное оружие России. Тогда были привлечены сторонние страны, которые стали гарантами, как и наша страна, целостности территории Украины – при условии, что Киев отдаст нам вооружение.

              ВЗГЛЯД: Но известно, что осенью 1991 года в Верховный Совет России постоянно приезжали делегации из Донецка, Луганска и Крыма, просившие не оставлять их в составе Украины.

              С.Ф: Конечно, это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами, на Украине очень сильно развивался национализм. Война до сих пор идет по поводу этих областей и не только этих. Теперь вот заговорили о том, что мы заберем и другие области к себе в Россию.

              ВЗГЛЯД: Надо ли было Ельцину на переговорах с Киевом настаивать, чтобы предоставить этим регионам право провести свои местные плебисциты и самим выбрать свою судьбу? 

              С.Ф.: У нас времени не было. Думали, как бы России выжить вообще.

              Перед началом гайдаровских реформ хлеба не было во многих областях. На несколько дней оставалось муки,

              и осталось от СССР 120 млрд долларов долгов. О чем было думать – об Украине в тот момент или все-таки о себе, о своих людях?

              ВЗГЛЯД: Давайте вернемся к референдуму 17 марта 1991 года. Даже в Москве тогда больше 50% проголосовало за сохранение Советского Союза, в целом по стране – более 70%. Когда вы принимали Беловежские соглашения, вы понимали, что нарушаете это решение? А ведь референдум имеет прямое действие. Воля народа должна быть исполнена.

              С.Ф.: Мартовский референдум был смешным. Его так и встретили с улыбкой и со смешками. Потому что в вопросе референдума содержалось сразу три вопроса. Было понятно, куда организаторы референдума клонят. Поэтому в тот же день 17 марта Россия провела свой референдум – о введении поста президента РСФСР. А что касается Украины, у них всегда было настроение отделиться от России. Еще в советское время ЦК был забит письмами, возмущениями, что Украина кормит Россию...

              Тут очень сложная ситуация. Настроение людей в тот период очень сильно менялось, потому что менялись конечные цели, и менялась надежда. Она то появлялась, то уходила. Горбачев терял свой рейтинг. Много чего скрывали, не давали, информации не было, а когда начала появляться информация, конечно, начали светлеть мозги у людей. Очень сильно менялось настроение, за одну ночь могло измениться. Открывались глаза на многое в нашей жизни...

              Видите ли, теоретически решение референдума должно быть исполнено. Но всегда надо думать, какими силами это делать. Есть ли у тебя на это сила или нет? У Украины сейчас нет силы вернуть Донецкую и Луганскую области. Хотя они очень хотят, но нет. С этим надо считаться. Так и тогда.

              Ельцин и Россия уже не подчинялись решениям верховной власти Союза, потому что наш Съезд народных депутатов в 1990 году принял декларацию о суверенитете. В ней четко было записано, что законы, которые принимает Советский Союз, мы обязательно сначала рассматриваем на Верховном Совете России. Только то, что одобрено, будет работать на территории России. С этим же нужно было считаться.

              Что этому могла противопоставить верховная власть? Или как ГКЧП, танки вводить? Это то, что сделал Геннадий Янаев. То есть только силой? Силы не было никакой, более того, у них внутри был полный раздрай в Союзе. У них уже не было в подчинении армии, не было в подчинении прокуратуры такой, какая нужна была, чтобы навести порядок в стране. Начало все разваливаться. Это реальные вещи, с которыми надо было считаться.

              Я понимаю, лучше всего сказать: вот закон, его надо выполнять. Да, надо. Но если плохой закон и не вовремя принятый, он никогда не выполняется.

              ВЗГЛЯД: Какую роль в случае с Беловежской пущей сыграл личный фактор? Ведь часть советников Ельцина убеждали его объединить усилия с Горбачевым. Осенью 1991 года он все еще оставался законным президентом СССР, хотя уже почти потерял реальную власть. Объединись с ним Ельцин, и союз можно было сохранить. Разве нет? 

              С.Ф.: Да, нужны были нормальные отношения между Горбачевым и Ельциным. Тут вина была с обеих сторон, что эти отношения не устанавливались. У них личная антипатия была сильная и глубокая. Поэтому, когда человек теряет веру, никакого согласия, взаимного интереса, работы уже не получалось. Они не доверяли друг другу. С другой стороны, как можно было верить Горбачеву, если он пытался несколько раз развалить Россию, если он пригласил руководителей автономных республик на подписание Союзного договора? Как можно было ему после этого верить?!

              ВЗГЛЯД: Ради сохранения общего государства Ельцин должен был, по вашему мнению, перешагнуть через личную антипатию?

              С.Ф.: Он перешагивал. Он единственный, кто согласился с Союзным договором и не препятствовал Горбачеву в этом.

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              ВЗГЛЯД: Вы до сих пор считаете правильным решение, принятое в Беловежской пущи?

              С.Ф. А куда деваться? Какие еще предложения? После того, как ГКЧП развалил все, силой собрать было уже нельзя, а последствия могли быть ужасающими. Не было уже законодательного органа Союза. Я лично распускал Верховный Совет Союза. Но надо было дальше жить. А как жить, когда у нас такая интеграция была промышленная? Одна ступень ракеты делалась в России, другая на Украине. И так во всем.

              ВЗГЛЯД: То, что вы говорите, как аргумент в пользу того, чтобы попытаться сохранить Союз, а не разваливать его.

              Н.О: Правильно, но когда не получается Союз? Надо было сохранить хотя бы славянское государство, к которому позже Назарбаев подключился и все остальные.

              Поймите, мы не разваливали. Мы строили новую Россию – при очень сильном сопротивлении. Когда вы строите что-то новое, то неизбежно что-то  теряется, что-то разрушается. Мы не могли построить что-то новое и не трогать при этом старое. У нас была одна-единственная территория.

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