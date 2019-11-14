Должна ли Россия «реинтегрировать» Украину

На Украине выступили с очередными тезисами о планах по «реинтеграции Крыма». Не отстают от Киева ряд других постсоветских государств, которые также имеют официальные программы возвращения мятежных провинций – от Приднестровья до Карабаха. Почему же Россия, с распадом СССР потерявшая и Украину, и много других исконно русских земель, ни к кому не выдвигает территориальных претензий?

Пропаганда через СМИ, культурные и образовательные инициативы, помощь в оформлении документов. Таковы, по словам «постоянного представителя президента Украины в Крыму» Антона Кориневича, состаляющие стратегии по «возврату Крыма в состав Украины».

Эффективность этих шагов, конечно, весьма сомнительна. К примеру, через СМИ Украине зачастую просто нечего предложить своим бывшим гражданам – очередной факельный марш разве что. Образовательные инициативы (т.е. места в украинских ВУЗах) привлекательны разве что для тех крымчан, что после 2014 года перебрались на Украину. Оформление документов тоже не пользуется популярностью: за 2016-2019 гг россиянами оформлено чуть более 1400 паспортов граждан Украины. Тем не менее, кривая и куцая, но программа имеется. И не только для Крыма. Как мы знаем, украинские политики замахиваются даже на Кубань и прочие «украинские» территории РФ. Правда, пока еще не поняли, чем их соблазнить.

Украина - далеко не единственный пример государства на постсоветском пространстве, которое ставит своей задачей некую «реинтеграцию» потерянных территорий.

«Верю, что настанет время, когда Абхазия и Южная Осетия мирно вернутся в единое государственное пространство Грузии. Мое главное желание и основная цель в том, чтобы это произошло в ближайшем будущем, в срок моего президентства, для чего я использую все пути и средства», – это уже из августовского заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, Грузия также пытается решатьпроблемы утраченных территорий «...в гуманитарной, медицинской и образовательной сферах».

И даже в столице Молдавии Кишиневе (хотя прошло без малого 30 лет) не оставляют надежд вернуть под свою руку территорию ПМР. Тем более, что надежды на это дает им российская дипломатия: Россия никогда не признавала независимость Приднестровья. Более того, в сентябре Сергей Лавров сравнил ЛДНР с Приднестровьем: «Предполагаемое восстановление контроля Украины над всем этим регионом при уважении его особого статуса. Это очень похоже на Приднестровье, между прочим».

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Все эти постсоветские республики объединяет не только факт потери суверенитета над частью территории. Но и то, что случилось это при попытке приструнить местное население, не желающего рвать деловые, политические и культурно-исторические связи с Россией.

Владимир Путин неоднократно повторял, что считает распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой XX века. Тем не менее, сама Россия, кажется, не имеет какого-то схожего плана собирания русских земель (хотя многие ее в этом подозревают). Либо успешно его скрывает.

Крым – за скобки

Ведь если вернуться в 1990-1991 гг, мы увидим, как Большая Россия (бывший СССР) одну за другой отпускает свои провинции (союзные республики) в самостоятельную жизнь. В актуальных административных границах, даже без торга, без учета территорий с преобладающим русским населением. Украина улизнула вместе с Крымом, хотя тот же Севастополь считался городом республиканского подчинения, т.е. управлялся и подчинялся напрямую Москве.

Собственно, Крым до сих пор и является единственным примером такой реинтеграции - возвращения территорий в состав России - с нашей стороны. Правда сравнивать это с хотелками Украины или Грузии все равно не стоит. Во-первых, Крым действительно вернули. Во-вторых, вернули его по случаю, в экстренном порядке, без назначения «постоянного представителя президента РФ в Крыму» и многолетнего публичного озвучивания планов того, как именно мы его будем возвращать культурными и образовательными инициативами.

С единственным, пожалуй, исключением: 2014 год и Русская весна. Публицистический термин быстро стал политической реальностью Юго-Востока Украины. Однако на уровне официальных публичных заявлений концепция никогда не поддерживалась, никто не предлагал (условно): «Даешь обратно Киев в состав РФ, мы его в XVII веке у поляков честно купили!».

Более того, никто из перечисленных - ни Украина, ни Молдавия, ни Грузия, как Россия в свое время, не махнул рукой обреченно: отделяться решили? Отделяйтесь, всего вам доброго. Та же Украина еще со времен Порошенко занимается откровенной клоунадой, назначая в Крым силовиков и даже представителя президента, выдумывает очередную «стратегию реинтеграции». При этом, напомним, официально Крым считался на Украине дотационным регионом. А теперь Киев мало того, что избавлен от необходимости его дотировать, так еще и сбросил с плеч груз по выплате пенсий пенсионерам Крыма. И чисто финансово его реинтеграция для Украины – огромные расходы, деньги, которых у Киева и на оставшиеся территории не так чтобы уж хватает. Но нет, тянутся.

Не положено Юпитеру

Почему такая разница? Почему Украине можно хотеть обратно Крым, и можно кричать об этом на каждом углу, а России хотеть обратно Киев, мать городов русских – нельзя? Причин много, постараемся остановиться на основных.

1. Раньше надо было думать. Международное право очень внимательно относится к подобным претензиям, вернее, к порядку их предъявления. Не согласен с утерей, хочешь вернуть? Заявляй сразу. И продолжай нудить годами - как Япония, например, по поводу Курил. Украина как раз это и делает. Спустя почти 30 лет уже поздновато предъявлять.

2. В 1991-м еще не существовало национальной буржуазии, которая за минувшие годы успела прибрать к рукам некогда общенародное достояние. Взять любого украинского политика, бьющегося за возврат Крыма - он ведь не только за большой Крым бьется, но и за малый – свой собственный. Участочек, домик, а то и не один. А то и бизнес. А если это Коломойский какой-нибудь, то и вовсе: сети заправок, отделения банков – миллионы долларов. В начале 1990-х все это либо не существовало, либо было ничьим. Т.е. если бы в СССР сначала приватизацию провели, а лишь затем поставили вопрос об уходе республик, мы бы наверняка увидели совсем иной процесс и совсем иные контуры государств на постсоветском пространстве.

3. Само создание СНГ указывает, что постсоветское будущее из 90-х виделось в несколько романтическом ключе: собственность поделим, полномочия поделим, но республики все равно останутся зоной интересов и влияния России. А раз так, зачем мелочиться и выдергивать со скандалом территории?

4. Крым – все же случай особый, стратегический. В остальном же, видимо, вопрос поставили сугубо в деловой логике: что нужно – купим, а территорий и своих хватает.

5. Такой, тоже достаточно наивный взгляд, со временем пришлось пересмотреть, но сердцевина осталась. Украина и Грузия надеются на возврат утраченных территорий, чтобы национальные элиты могли дограбить там то, что еще каким-то чудом уцелело. К примеру, на отмену моратория на продажу с/х земель на Украине острословы немедленно откликнулись шуткой: «Крым, вернись, мы и тебя продадим».

У России подход иной: не территории, а люди. К примеру, признание суверенитета Украины над территориями Украины не мешает России выдавать паспорта их жителям (уже 170 тыс., согласно последним данным).

Ровно то же самое ранее можно было наблюдать в Южной Осетии и ПМР. Такой подход, конечно, можно упрекать в пассивности, но любой модный бизнес-гуру талдычат ровно то же самое: только люди создают новые идеи и будущее. И не только они, кстати. То же самое, хотя и более цинично, скажет любой налоговик: только люди платят налоги.

Мы подходим, пожалуй, к самому тяжелому моменту. Опыт Британской империи показывает, что сохранить имперский статус иногда можно, лишь... отказавшись от него. Содружество независимых государств когда-то наверняка задумывалось с оглядкой на Британское содружество. И его таковым делает не сохранение власти над бывшими колониями - а общий язык, прошлое и возможности для самореализации, которые открывает бывшая метрополия.

А строить планы возврата утраченных Россией земель, конечно, можно. Если есть желание тролить Украину или соревноваться с ней в немощи.

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