На Украине назвали три шага по «возвращению» Крыма

Так называемый постпред президента Украины в Крыму Антон Кориневич рассказал о трех направлениях работы по «деоккупации» полуострова.

Кориневич сообщил, что в первую очередь представительство президента в Крыму разработает законопроекты по защите прав крымчан, чтобы избежать дискриминационных положений в отношении них, передает УНИАН.

Вторым шагом станет информационная политика, так как «в Крыму уже есть дети, которые могут не знать, что такое Украина и материнское государство».

А в качетсве третьего шага он назвал вопросы защиты прав крымчан, защиты прав человека. «Это может быть как содействие в получении паспорта или временно жилья и других вопросов», – пояснил Кориневич.

Ранее Кориневич заявил, что украинские власти отреагируют на запуск железнодорожного движения на полуостров по «незаконно построенному» Керченскому мосту.