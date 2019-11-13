Украина пообещала ответить на запуск поездов по Крымскому мосту

Украинские власти отреагируют на запуск железнодорожного движения на полуостров по «незаконно построенному» Керченскому мосту, заявил так называемый представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

«Безусловно, мы отреагируем на это. Мы знаем об этих инициативах, о соответствующей цене так называемых билетов», – сказал Кориневич, подчеркнув, что доступ на территорию Крыма «за пределами пунктов пропуска на украинской территории «Чонгар», «Каланчак» и «Чаплинка» является противозаконным и нарушает уголовный кодекс Украины», передает УНИАН.

Однако о каких именно ответных мерах идет речь, он не уточнил.

Кроме того, Кориневич заявил, что Крымский мост, по мнению украинских властей, был построен неправомерно.

Напомним, 8 ноября стартовали продажи билетов на пассажирские поезда в Крым. Билет на поезд из Москвы в Симферополь будет стоить от 2 тыс. 966 рублей, из Санкт-Петербурга в Севастополь – от 3,5 тыс. рублей. Опубликовано также расписание движения поездов.

Первый поезд из Санкт-Петербурга отправится в Симферополь 23 декабря, а из Москвы 24 декабря.

За первые двое суток продаж было куплено 10 тыс. билетов.