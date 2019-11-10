На поезда в Крым за двое суток приобрели 10 тыс. билетов

За первые двое суток продаж на поезда через Крымский мост продано более 10 тыс. билетов, сообщает пресс-служба компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

«Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым и обратно проданы за первые двое суток», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Наиболее востребованным остается маршрут Москва – Симферополь, активнее всего билеты приобретают в железнодорожных кассах.

Первый поезд из Санкт-Петербурга отправится в Симферополь 23 декабря в 14.00, из Москвы 24 декабря в 23.45.

Ранее сообщалось, что в пятницу в кассах на вокзалах Крыма и Севастополя образовались очереди после старта продаж билетов на поезда «Таврия».

8 ноября стартовали продажи билетов на пассажирские поезда в Крым. Билет на поезд из Москвы в Симферополь будет стоить от 2 тыс. 966 рублей, из Санкт-Петербурга в Севастополь – от 3,5 тыс. рублей. Опубликовано также расписание движения поездов.