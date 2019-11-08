На крымских вокзалах образовались очереди с началом продажи билетов на поезд

В кассах на вокзалах Крыма и Севастополя образовались очереди после старта продаж билетов на поезда «Таврия», которые в конце декабря начнут движение по Крымскому мосту в Москву и Санкт-Петербург.

По имеющимся данным, с момента начала продаж, стартовавших в 8.00 мск 8 ноября, продано около 3,6 тыс. билетов на поезда из Крыма и обратно.

По словам первого замначальника дирекции по обслуживанию пассажиров Крымской железной дороги (КЖД) Михаила Куликова, раньше поезд до Москвы шел через Украину и был в пути около 24 часов. «А сейчас это будет 33 часа. Питерский (поезд, – прим. ВЗГЛЯД) – 43 часа. Ненамного увеличение. Я думаю, это не повлияет на настроение пассажиров», - сказал Куликов ТАСС.

Кроме того, с началом движения поездов по Крымскому мосту Керчь перестанет быть «тупиком». Раньше в этом городе на востоке Крыма заканчивалась одна из железнодорожных веток, которые вели на полуостров.

Теперь, как отметил зампредседателя Совета министров Крыма – постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов, Керчь стане важным логистическим центром.

«Я думаю, что будет возрастать значение Керчи как транспортного, узлового центра, который продолжит развиваться активно с введением в строй (железнодорожной части Крымского моста, прим. ВЗГЛЯД). Теперь это не «украинский тупик», как это было в те прежние времена, а теперь это один из важнейших транзитных пунктов по пути дальше на Крымский полуостров», – сказал он.



Кроме того, ожидается, что направлений для путешествий станет больше.

«Направлений будет достаточно много - более десяти маршрутов. К нам в Крым смогут приезжать, и мы, крымчане, сможем ездить и в Краснодар, и в Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Кисловодск, даже из Мурманска и Воркуты смогут добираться. Казань, Архангельск, Челябинск, Пермь, Новосибирск – география обширная. Я уверена, что поток туристов в Крыму увеличится», – сказала член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев добавил, что город ожидает около 400 тыс. пассажиров.

Напомним, 8 ноября стартовали продажи билетов на пассажирские поезда в Крым. Билет на поезд из Москвы в Симферополь будет стоить от 2 тыс. 966 рублей, из Санкт-Петербурга в Севастополь – от 3 тыс. 500 рублей. Также было опубликовано расписание движения поездов.

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