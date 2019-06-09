Немецкий политик призвал признать Южную Осетию

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн, находящийся в Южной Осетии в качестве международного наблюдателя, призвал Европу признать легитимность выборов в парламент и независимость республики.

«Нужно обратиться к странам Западной Европы с призывом признать легитимность прошедших выборов, а также независимость Южной Осетии», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на республиканское информагентство «Рес».

Немецкий политик подчеркнул, что выборы в парламент Южной Осетии проходят в демократичном ключе. Избирательный процесс практически ничем не отличается от того, как выборы проходят в Германии, заметил он.

В воскресенье работают 77 избирательных участков в 17 избирательных округах. 73 участка – на территории Южной Осетии, один – в Москве, два на территории консульства в Северной Осетии и один в столице Абхазии – Сухуме.

Независимость Абхазии и Южной Осетии признаны Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Республикой Тувалу и Сирией.