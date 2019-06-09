Немецкий политик призвал признать Южную Осетию

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9 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:35  |  vz.ru
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После трагедии в Шереметьево на «Суперджет» сохраняется спрос

У «Суперджета» еще есть возможности доказать свою перспективность на рынкеФото: Следственный комитет РФ/РИА Новости
Вице-премьер Юрий Борисов заявил о сохранении рыночного спроса на Sukhoi Superjet 100 как внутри страны, так и за рубежом. Чиновник считает, что после трагедии в Шереметьево накал страстей «спадает, разум берет свое». Причины крушения не установлены до сих пор, но Борисов сказал о «катастрофических перегрузках». Насколько при этом оправдан его оптимизм и какова дальнейшая коммерческая судьба «Суперджета»? Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Какие корабли нужны России вместо «Мистралей»

Российский «Мистраль» должен превзойти свой французский аналогФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Российский флот может пополниться вертолетоносцами типа «Мистраль» собственного производства уже к 2025 году. При этом эксперты и флотоводцы в унисон заявляют, что по своим характеристикам российский корабль должен быть лучше, чем его французский аналог. В чем именно может заключаться его превосходство?  Подробности...
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Судьбу Молдавии решат две отважные женщины

Майя Санду и Зинаида Гречаный могут удержать Молдавию от кровопролития Фото: Gleb Garanich/Reuters,
Dumitru Doru/EPA/ТАСС
В Молдавии стремительно развивается политический кризис: в республике появилось сразу два президента и два премьер-министра, каждый из которых оспаривает легитимность друг друга. Пока отстраненный от власти Игорь Додон выяснял отношения с олигархом Владимиром Плахотнюком, на авансцену молдавской политики вышли лидер блока ACUM Майя Санду и лидер социалистов Зинаида Гречаная. Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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О хороших делах надо рассказывать

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Один из самых сложных вопросов для людей, занимающихся благотворительностью: прилично ли «пиарить» свою работу? Например, вот этот текст – чистый пиар. Смотрите, какие мы хорошие! Смотрите и берите с нас пример. Подробности...
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Митинги и пикеты – самый плохой способ найти правду

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Единственная разумная линия поведения общества и в ситуации с журналистом Голуновым, и во всех подобных – эффективный и тотальный контроль за действиями государства. Не хай на площадях, а контроль. Это и есть правовое государство. Подробности...
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«1984» – это не навсегда

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Ровно 70 лет назад впервые был издан роман Джорджа Оруэлла «1984». Сегодня по этому поводу напишут кучу дежурных слов – «культовый», «провидческий», бла-бла-бла. На самом деле, Оруэлл был дурак и все угадал неправильно. Подробности...
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            Немецкий политик призвал признать Южную Осетию

            9 июня 2019, 17:34

            Текст: Ольга Никитина

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            Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн, находящийся в Южной Осетии в качестве международного наблюдателя, призвал Европу признать легитимность выборов в парламент и независимость республики.

            «Нужно обратиться к странам Западной Европы с призывом признать легитимность прошедших выборов, а также независимость Южной Осетии», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на республиканское информагентство «Рес».

            Немецкий политик подчеркнул, что выборы в парламент Южной Осетии проходят в демократичном ключе. Избирательный процесс практически ничем не отличается от того, как выборы проходят в Германии, заметил он.

            В воскресенье работают 77 избирательных участков в 17 избирательных округах. 73 участка – на территории Южной Осетии, один – в Москве, два на территории консульства в Северной Осетии и один в столице Абхазии – Сухуме.

            Независимость Абхазии и Южной Осетии признаны Россией, Никарагуа, Венесуэлой, Республикой Тувалу и Сирией.


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