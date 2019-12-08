В «МиГ» занялись разработкой скоростных беспилотников

Корпорация «МиГ» разрабатывает боевые скоростные беспилотники, которые смогут работать в единой информационной системе с истребителями МиГ-35 и другими самолетами, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Корпорация «МиГ» ведет работы по созданию авиационных комплексов на базе скоростных беспилотных летательных аппаратов. Предполагается, что разрабатываемые образцы авиационной техники будут иметь высокий боевой потенциал и смогут использоваться в единой системе как с самолетами МиГ-35, так и с другими авиационными комплексами», – приводит сообщение пресс-службы корпорации РИА «Новости».

В корпорации также сообщили, что в интересах Минобороны России производится новейший авиационный комплекс МиГ-35. «Несколько самолетов МиГ-35 уже проходят освоение заказчиком. Кроме того, корпорация осуществляет модернизацию всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые сегодня эксплуатируются ВКС России. Аналогов данным самолетам в мире нет», – отмечает пресс-служба корпорации.

Напомним, в конце ноября президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности поручил расширить линейку разведывательных и ударных беспилотников.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о разработке российских боевых беспилотников.

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