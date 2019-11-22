Путин поручил расширить линейку беспилотников и лазерного оружия

Президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил о необходимости расширения линейки разведывательных и ударных беспилотников, роботов, лазерных и гиперзвуковых систем при создании высокоточного оружия.

«Должна быть расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия, основанного на новых технических принципах, а также роботизированных комплексов, способных выполнять разноплановые задачи на поле боя», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что в 2020 году необходимо создать госпрограмму вооружений до 2033 года, которая будет предусматривать наращивание качественных и количественных характеристик.

По словам президента, долю современного оружия и техники в армии необходимо довести до 70%.

Путин также заявил, что мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами. Глава государства отметил, что России важно адекватно и точно прогнозировать изменение ситуации в связи с развалом Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и укреплять свой потенциал.

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