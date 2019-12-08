В США спустили на воду новейший авианосец

Новейший американский авианосец типа «Джеральд Форд» (Gerald Ford) – «Джон Кеннеди» (John F. Kennedy, бортовой номер – CVN 79) – официально спущен на воду, сообщила пресс-служба судостроительной компании Huntington Ingalls Industries (HII).

«Авианосец «Джон Кеннеди» официально спущен на воду 7 декабря на подразделении HII Newport News Shipbuilding, расположенном в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. Крестной матерью корабля стала дочь президента США Джона Кеннеди, Кэролайн Кеннеди», – приводит сообщение пресс-службы судостроительной компании ТАСС.

«Авианосец «Джон Кеннеди» будет передан Военно-морским силам США в 2022 году», – сообщили в компании. Резка стали для корабля началась в феврале 2011 года.

«Джон Кеннеди» является вторым авианосцем типа «Джеральд Форд». На нем установлена электромагнитная катапульта и усовершенствованная система посадки палубных самолетов, позволяющая увеличить число вылетов на треть по сравнению с авианосцами предшествующего проекта «Нимиц» (Nimitz).

Водоизмещение авианосца «Джон Кеннеди» достигает порядка 100 тыс. тонн, скорость – более 30 узлов. В состав палубной авиагруппы корабля входит более 75 самолетов. Стоимость основного контракта на проектирование и строительство корабля, подписанного в июне 2015 года, составила 3,35 млрд долларов.

Напомним ,в мае Конгресс США собирался запретить прием на вооружение новейшего авианосца ВМС США John F. Kennedy, так как он оказался несовместим с F-35. Позднее в Пентагоне выразили сомнение в необходимости вкладывать средства в авианосный флот.

Кроме того, в конце ноября из открытых данных ВМС США стало известно, что более половины американский авианосцев небоеспособны.