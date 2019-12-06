СМИ сообщили о подготовке захвата власти Порошенко и Тимошенко

Лидер партии «Евросолидарность» Петр Порошенко и лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко готовят протест облсоветов против «капитуляции» президента Украины Владимира Зеленского на саммите в «нормандском формате» в Париже.

По данным СМИ, фракциям партий Порошенко и Тимошенко в областных советах поступила команда готовить заявления и ждать команду по итогам саммита, который состоится 9 декабря, сообщает Telegram-канал Политика Страны.

Отмечается, что если «антикапитулянты» заметят по итогам встречи в Париже измену, то будет дан старт вынесению вотума недоверия губернаторам и созданию исполкомов облсоветов, которые возьмут на себя управление областями.

В процессе будут участвовать фракции облсоветов «Европейской солидарности», «Батькивщины», националистической партии «Свобода» и партии «Самопомощь».

«Пока хранит нейтралитет Гражданская позиция Гриценко. Также нет внятных установок у Радикальной партии Ляшко. На Западной Украине фракции радикалов поддержат демарш (им деваться некуда). А вот по другим облсоветам вопрос открытый. Как говорят, это связано с пожеланиями к Ляшко со стороны Ахметова не «раскачивать лодку» (к слову, сегодня Зеленский появится на эфире в программе Шустера на канале Ахметова «Украина»)», – говорится в сообщении.

«Но и без радикалов в облсоветах большинства областей западной Украины и многих областей центральной Украины у «антикапитулянтов» есть формальное большинство. Потому и планы по бунту они строят наполеоновские», – пишет Telegram-канал.

Как отмечают СМИ, «антикапитулянты» строят глобальные планы однако неизвестно, осуществляется ли они, так как «большая часть депутатов в облсоветах, которые вошли во фракции этих политсил, когда они были популярны, это не идейные люди, а решалы. А решалы всегда на стороне любой власти. Революционеры из них никудышние».

Также отмечается, что если на Западной Украине у «антикапитулянтов» есть некий шанс на успех, то на центральной Украине – не факт, так как уже сейчас партруководство не везде контролирует своих депутатов, и «заставить делать резкие движения против президента их будет трудно».

СМИ отмечает, что сейчас идет работа с облсоветами, а организаторы Майдана на воскресенье и на понедельник собирают народ на Киев.

«Мобилизуются националистические организации, ветеранские объединения. Судя по всему, в воскресенье выйдут многие, чтоб зафиксировать свою «антикапитулянскую» позицию», – говорится в материале.

Напомним, Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан накануне нормандского саммита.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет на саммите «нормандской четверки» договориться о сроках урегулирования в Донбассе.