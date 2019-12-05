Порошенко, Тимошенко и Вакарчук позвали украинцев на майдан

Украинские партии «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» призвали украинцев принять участие в демонстрации в Киеве накануне нормандского саммита, заявил депутат Андрей Парубий.

«Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации 8 декабря в 13.00 (14.00 мск) выйти на майдан Незалежности, чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину», – передает RT текст обращения обращении, подписанного лидерами трех партий.

По замыслу организаторов, митинг необходим для того, чтобы напомнить власти о требованиях украинского народа, которые та не может игнорировать.

Напомним, в среду президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет на саммите «нормандской четверки» договориться о сроках урегулирования в Донбассе.

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