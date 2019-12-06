Зеленский встретился с военными в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения силовой операции в Донецкой области. Глава украинского государства пообещал военным реальные действия по приведению армии в соответствие со стандартами НАТО.

«Мы будем не словами, а делами приближаться к стандартам НАТО. Мы будем постоянно развиваться и укреплять нашу боеспособность», – приводит его слова ТАСС.

Зеленский заявил, что для него было особенно важным приехать в зону боевых действий и встретиться с военными в преддверии саммита «нормандкой четверки», запланированного на 9 декабря. По его словам, работа над «возвращением мира в страну» ведется круглосуточно.

«Весь мир видит, что мы достигаем этого дипломатическим путем, но, поверьте, намного проще вести переговоры, чувствуя за собой вашу силу и именно вашу поддержку», – пояснил он.

Глава государства также отметил высокий уровень боевой готовности украинских военных и пообещал, что «после установления мира никто не забудет про дальнейшее развитие крепкого и боеспособного украинского войска».

Напомним, встреча «нормандской четверки» запланирована на 9 декабря. В рамках саммита президент Владимир Путин проведет отдельные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

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