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Китай заявил о готовности взять на себя обязательства по поддержанию мира
Пекин объявил о поддержке реформ и миротворческих операций ООН
Министр обороны Китая Дун Цзюнь сообщил о готовности страны усилить участие в глобальных усилиях по поддержанию мира и поддержать реформу миротворческой деятельности ООН.
Глава Минобороны КНР Дун Цзюнь на встрече в Берлине с генсеком ООН Антониу Гутерришем на полях шестой Министерской конференции ООН по поддержанию мира заявил о намерении Китая взять на себя дополнительные обязательства по поддержанию мирового порядка, передает ТАСС.
«Китай возьмет на себя новые обязательства по поддержанию мира, поддержит реформу и трансформацию миротворческой деятельности ООН и всегда будет верным сторонником и конструктивной силой миротворческих операций ООН», – сказал господин Дун.
Министр обороны Китая отметил, что в условиях изменений международной ситуации роль ООН в управлении глобальной безопасностью должна усиливаться. Он подчеркнул, что миротворческие операции ООН направлены на укрепление мира и играют важную роль в его сохранении во всем мире.
Заявление прозвучало в ходе встречи на полях шестой Министерской конференции ООН по поддержанию мира, которая проходит в Берлине.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, интерес к китайскому оружию резко увеличился, а капитализация производителя выросла более чем на 55 млрд юаней после сообщений о том, что пакистанские истребители J-10C китайского производства смогли сбить пять индийских самолетов, включая Rafale.