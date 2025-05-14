Макрон заявил об отсутствии «юридических рамок» для конфискации активов России

Tекст: Антон Антонов

Макрона спросили о возможности конфискации российских активов. «Сегодня у нас нет легальных рамок, чтобы это сделать», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на TF1.

Он отметил, что европейцы уже используют доходы от замороженных российских активов для поддержки Украины. Макрон подчеркнул важность обеспечения сохранности этих средств на случай возможного ослабления санкционного режима против России: «Мы должны быть уверены, что если вдруг в какой-то момент не будет единодушия по поводу санкций, они не пропадут».

Президент Франции также выразил мнение, что после урегулирования конфликта замороженные российские активы должны быть направлены на восстановление Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Украина уже получила 1 млрд евро, полученных от реинвестирования этих активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия не отказывается от своих прав на замороженные активы в Евросоюзе и продолжит их защищать.