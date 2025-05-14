Член жюри Каннского фестиваля едва не пропустила его из-за нового дресс-кода

Актрисе Холли Берри пришлось искать новый наряд для Канн из-за новых правил

Tекст: Ирма Каплан

Американская актриса Холли Берри призналась, что была вынуждена в последний момент искать новое платье для церемонии открытия Каннского кинофестиваля из-за новых правил, касающихся откровенных нарядов, пишет Daily Mail.

На прошлой неделе 56-летняя «женщина-кошка» появилась в экстравагантном платье без нижнего белья на гала-концерте Met Gala. Но поскольку в этом году Каннский фестиваль начнется с церемонии открытия, Холли призналась, что ей пришлось пересмотреть свой наряд, так как его длинный шлейф нарушал новые правила фестиваля.

Организаторы Каннского кинофестиваля представили новые строгие правила в попытке пресечь моду на «обнаженные платья» – провокационные наряды, которые открывают на красной дорожке значительно больше, чем скрывают.

«У меня было потрясающее платье от Gupta, которое я хотела надеть сегодня вечером, но не смогу это сделать из-за слишком длинного шлейфа. Конечно, я собираюсь следовать правилам, поэтому мне пришлось сменить наряд, хотя, считаю, обнаженная натура тоже неплохой ход», – сказала актриса на первой пресс-конференции фестиваля.

Взамен наряда с длинным шлейфом актриса выбрала скромный костюм с черной юбкой букле.

В этом году Берри стала членом Каннского жюри, в состав которого вошли такие знаменитости, как Жюльетт Бинош и Джереми Стронг.

«Для меня огромная честь, что меня пригласили стать частью этого жюри», – добавила кинозвезда.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, организаторы Каннского кинофестиваля приняли решение ввести строгий дресс-код. На официальном сайте фестиваля в разделе часто задаваемых вопросов отмечено, что «нагота запрещается на красной дорожке и других территориях из соображений приличия.



