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Дипломат Ульянов поддержал Орбана в критике «европляски под одну дудку»
Постпред Ульянов поддержал Орбана в критике «плясок под одну дудку» в ЕС
Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил солидарность со словами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о последствиях для тех, кто не хочет плясать под дудку Брюсселя.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов одобрил критику премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном «брюссельского оркестра», в котором все участники обязаны плясать под одну дудку и играть одну мелодию, иначе последуют санкции.
«Ценная оценка из первых рук», – написал дипломат на странице в соцсети X.
Ульянов сделал репост со страницы Виктора Орбана с видео выступления премьер-министра Венгрии на пресс-конференции. Он заявил, что пора пресечь дурную практику Брюсселя, при которой любое возражение – повод к санкциям, а государства-члены Евросоюза практически ничего не решают из-за абсолютной концентрации власти в Брюсселе.
«В брюссельском оркестре разрешено исполнять только одну мелодию. Спойте другую, и вам сократят финансирование, очернят ваше правительство и попытаются заменить вас марионеткой. Каков их ответ на каждый кризис? Больше власти для себя, меньше суверенитета для государств-членов. А результат? Евросоюз находится в упадке, и европейцы расплачиваются за это», – подписал Орбан видео со своим выступлением.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии сообщил о скоординированной кампании украинских спецслужб, направленной на срыв голосования по членству страны в Евросоюзе.