Дипломат Ульянов поддержал Орбана в критике «европляски под одну дудку»

Постпред Ульянов поддержал Орбана в критике «плясок под одну дудку» в ЕС

Tекст: Ирма Каплан

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов одобрил критику премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном «брюссельского оркестра», в котором все участники обязаны плясать под одну дудку и играть одну мелодию, иначе последуют санкции.

«Ценная оценка из первых рук», – написал дипломат на странице в соцсети X.

Ульянов сделал репост со страницы Виктора Орбана с видео выступления премьер-министра Венгрии на пресс-конференции. Он заявил, что пора пресечь дурную практику Брюсселя, при которой любое возражение – повод к санкциям, а государства-члены Евросоюза практически ничего не решают из-за абсолютной концентрации власти в Брюсселе.

«В брюссельском оркестре разрешено исполнять только одну мелодию. Спойте другую, и вам сократят финансирование, очернят ваше правительство и попытаются заменить вас марионеткой. Каков их ответ на каждый кризис? Больше власти для себя, меньше суверенитета для государств-членов. А результат? Евросоюз находится в упадке, и европейцы расплачиваются за это», – подписал Орбан видео со своим выступлением.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии сообщил о скоординированной кампании украинских спецслужб, направленной на срыв голосования по членству страны в Евросоюзе.