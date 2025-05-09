Путин поблагодарил Си Цзиньпина за визит в Москву

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства особо подчеркнул содержательность прошедших бесед с китайским лидером, передает ТАСС.

Провожая Си Цзиньпина после официального приема, устроенного по случаю 80-летия Победы, Путин обратился к нему со словами: «Спасибо большое, спасибо за ваш визит. У вас еще целый день работы здесь предстоит. Очень содержательные беседы у нас были. Всего самого доброго, с праздником еще раз».

Накануне в Кремле прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. Путин заявил, что диалог с председателем КНР Си Цзиньпином прошел в конструктивной, товарищеской атмосфере и завершился подписанием совместных документов.

Си Цзиньпин заявил о наличии основ для продолжения многовековой дружбы России и Китая.