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    Как медики и фармацевты приближали Победу
    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы
    The Washington Post назвала парад Победы провалом для Запада
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    В Кремле оценили визит Вучича и Фицо в Москву
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    El Pais: Парад Победы в Москве показал миру, что Путин не одинок
    В Литве надругались над 9 Мая с помощью мусорных баков и герба Украины
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    0 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 Мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

    8 комментариев
    9 мая 2025, 15:56 • Новости дня

    Путин поблагодарил Си Цзиньпина за визит в Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность председателю КНР Си Цзиньпину за визит в Москву.

    Глава государства особо подчеркнул содержательность прошедших бесед с китайским лидером, передает ТАСС.

    Провожая Си Цзиньпина после официального приема, устроенного по случаю 80-летия Победы, Путин обратился к нему со словами: «Спасибо большое, спасибо за ваш визит. У вас еще целый день работы здесь предстоит. Очень содержательные беседы у нас были. Всего самого доброго, с праздником еще раз».

    Накануне в Кремле прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. Путин заявил, что диалог с председателем КНР Си Цзиньпином прошел в конструктивной, товарищеской атмосфере и завершился подписанием совместных документов.

    Си Цзиньпин заявил о наличии основ для продолжения многовековой дружбы России и Китая.

    9 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    @ Виталий Белоусов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Международные издания подробно осветили празднование юбилея Победы в Москве, подчеркнув значимость торжеств и присутствие многочисленных иностранных гостей.

    Особое внимание зарубежных СМИ при освещении 9 Мая привлек масштабный военный парад на Красной площади и участие в мероприятиях 80-летия Победы глав иностранных государств, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и президента Бразилии Лулы да Силвы, сообщает РИА «Новости».

    Газета Independent написала о грандиозности парада, а CNN отметил, что в этом году Россия отказалась от сдержанности, вернув прошлый размах торжествам. Западные и азиатские издания подчеркнули, что присутствие иностранных делегаций, особенно Китая, стало символом единства и противостояния западной изоляции.

    По мнению газеты New York Times, российские власти превратили юбилейный парад в демонстрацию мирового влияния и предзнаменование победы в украинском конфликте. Немецкое издание Spiegel сосредоточило внимание на современном вооружении российской армии и патриотическом настрое москвичей. Telegraph и Conversation обратили внимание на роль парада в укреплении патриотизма среди граждан России, считая праздник важным для воспитания нового поколения.

    Washington Post и телеканал NHK указали, что Москва с помощью международных гостей и демонстрации военной мощи показала свое несогласие с западной политикой изоляции. Sky News и Figaro отметили, что масштаб парада и визит высокопоставленных лиц стали вызовом западным странам и свидетельством формирования антизападного фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, 80-ю годовщину Победы на Красной площади транслировали ведущие мировые медиа, включая СМИ из Британии, Германии, Китая и Японии. Для иностранных журналистов после парада Победы организовали дегустацию традиционной солдатской кухни, которую многие с нетерпением ждали.

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    9 мая 2025, 13:01 • Новости дня
    Жители эстонской Нарвы пришли смотреть трансляцию парада Победы в Ивангороде

    Tекст: Валерия Городецкая

    В эстонской Нарве горожане собрались, чтобы наблюдать за трансляцией московского парада Победы с берега российского Ивангорода.

    Местные жители пришли посмотреть на торжественное мероприятие на Нарвский променад, который находится недалеко от моста Дружбы, соединяющего Россию и Эстонию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mash.

    В прошлом году жители эстонского города Нарва собрались на набережной, чтобы хотя бы через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы, который проходил в российском Ивангороде. В 2023 году жители Нарвы также вышли на набережные, чтобы послушать митинг-концерт ко Дню Победы из Ивангорода в Ленобласти.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    9 мая 2025, 10:51 • Новости дня
    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади

    Военнослужащие из 13 дружественных стран приняли участие в параде на Красной площади

    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади
    @ Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    На юбилейном параде по главной площади страны прошли воинские подразделения стран СНГ и дружественных государств, в том числе Азербайджан и Вьетнам.

    Парадные расчеты военнослужащих армий стран СНГ и дружественных государств приняли участие в праздничном шествии по Красной площади, сообщает ТАСС. Парад стал частью торжеств в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Пешую часть открыли воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. За ними на площадь вышли знаменные группы с государственным флагом России, знаменем Вооруженных сил и знаменем Победы.

    Ведущий церемонии сообщил: «С первых дней войны на борьбу с фашизмом плечом к плечу встали все народы Советского Союза. Сегодня мы рады приветствовать на параде воинские подразделения армий стран Содружества Независимых Государств».

    Колонну иностранных участников открыл расчет Азербайджана, за ним по Красной площади прошлись военные из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Военнослужащие дружественных государств также прошли по площади, открыл шествие Вьетнам, затем были Египет, Китай, Лаос, Монголия и Мьянма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул вклад союзников в Победу над нацизмом и заявил о несокрушимости России перед лицом противника.

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    9 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедший на Красной площади в Москве, лучшим из тех, которые он видел.

    Он отметил: «Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал – зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад». Слова белорусского лидера приводит агентство БелТА, передает ТАСС.

    Лукашенко также ответил на замечания о численности техники и воздушного эшелона, указав, что сейчас «время военное» и не стоит ожидать переброски всей техники с фронта для участия в мероприятии. Он подчеркнул, что на параде были показаны новые образцы техники, которые также закупила Белоруссия.

    Президент добавил, что аналогичный парад состоится в Минске вечером в тот же день, поскольку ему было важно присутствовать в Москве на торжестве. На параде в Москве Лукашенко присутствовал вместе со своим сыном Николаем.

    Ранее Путин выразил удовлетворение прошедшим на Красной площади парадом в честь 80-летия Победы, особое внимание уделив его организации и праздничной атмосфере.

    Глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер восхитился масштабом московского парада и отметил важность участия молодежи и ветеранов в мероприятии.

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    9 мая 2025, 11:10 • Новости дня
    Войска беспилотных систем дебютировали на параде на Красной площади

    Tекст: Валерия Городецкая

    На военном параде в столице впервые была продемонстрирована колонна новейших беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.

    Впервые колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем прошла по Красной площади во время парада, передает ТАСС. В составе колонны были представлены различные типы беспилотных летательных аппаратов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, а также барражирующие боеприпасы «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

    Диктор парада объявил: «Впервые по Красной площади проходит колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

    Напомним, колонна боевых машин, включая символ Победы Т-34, прошла по Красной площади в рамках праздничного парада, посвященного 80-летию Победы.

    В ходе парада Победы на Красной площади впервые продемонстрировали тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и артиллерийскую установку «Мальва».

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    9 мая 2025, 10:15 • Новости дня
    Кустурица и Сигал прибыли на Красную площадь на парад Победы

    На трибунах парада Победы разместились Кустурица и Сигал

    Tекст: Евгения Караваева

    На трибунах Красной площади собрались известные политики, деятели культуры, включая Эмира Кустурицу и Стивена Сигала.

    Актер Стивен Сигал и режиссер Эмир Кустурица прибыли на парад Победы, сообщает РИА «Новости». На трибунах Красной площади разместились представители власти, политики, общественники и деятели культуры. Среди гостей – Владимир Машков, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава «Справедливой России – за правду» Сергей Миронов, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, руководитель ФНС Даниил Егоров, муфтий Талгат Таджуддин.

    Также свои места заняли министр культуры Ольга Любимова, министр экономического развития Максим Решетников, главы Минстроя и Минцифры Максут Шадаев и Ирек Файзуллин. Кроме того, на Красную площадь прибыли глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава Центризбиркома Элла Памфилова и председатель СПЧ Валерий Фадеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные лидеры прибыли в Кремль на Парад Победы. Президент России Владимир Путин встретил иностранных коллег.

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    9 мая 2025, 11:53 • Новости дня
    Путин с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
    Путин с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
    @ Кирилл Зыков/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ознаменование 80-летия Победы в Москве прошла церемония возложения цветов к мемориалу, в которой участвовали руководители 30 зарубежных государств.

    В Москве президент России Владимир Путин вместе с лидерами 30 иностранных государств почтили память советских воинов-освободителей, передает ТАСС. Участники церемонии возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

    Для большого числа гостей подготовили специальный венок, украшенный алыми и георгиевскими лентами. Каждый из участников церемонии также получил букет темно-красных роз, чтобы индивидуально выразить уважение павшим.

    Вдоль мемориала выстроился почетный караул с флагами частей, принимавших участие в боях Великой Отечественной войны. Под звуки метронома все присутствующие почтили память павших минутой молчания.

    По завершении церемонии сводный расчет почетного караула прошел торжественным маршем под мелодию «Баллады о солдате».

    Ранее Путин и председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовали ветеранов Великой Отечественной войны, находившихся на трибунах во время парада в Москве.

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    9 мая 2025, 12:32 • Новости дня
    Немецкий политик восхитился парадом Победы и мудростью Путина

    Немецкий политик Нимайер восхитился парадом Победы в Москве и мудростью Путина

    Tекст: Евгения Караваева

    Глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер выразил восхищение масштабом московского парада и отметил важность участия молодежи и ветеранов в мероприятии.

    Политик особо отметил присутствие на мероприятии молодых курсантов и ветеранов, подчеркнув, что это символ преемственности борьбы за свободу и против фашизма между поколениями, сообщает РИА «Новости».

    Нимайер заявил: «Я очень впечатлен и тронут, в особенности участием молодых курсантов, а также присутствием некоторых ветеранов. Я восхищен мудростью президента Путина – провести этот парад так, что он продвигает миролюбивый новый миропорядок, а не миропорядок, основанный на войне и разъединении. Мы, немцы, хотим присоединиться к нашим российским братьям и сестрам в праздновании 9 Мая как дня освобождения».

    По словам политика, участие представителей разных возрастов демонстрирует, как память о Победе и борьбе против фашизма сохраняется и передается следующим поколениям. Нимайер также добавил, что для него, как для немца, важно помнить, что Победа означает конец страданий, и выразил гордость за возможность присутствовать на этом событии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади. Президент России Владимир Путин провозгласил славу народу-победителю и вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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    9 мая 2025, 15:30 • Новости дня
    Песков назвал приезд Вучича и Фицо в Москву героизмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приезд президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы является настоящим «актом героизма», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, лидеры проявили мужество, открыто продемонстрировав свою суверенную волю и уважение ко Дню Победы, несмотря на явное давление со стороны других государств, передает ТАСС.

    «Акт героизма, действительно, потому что настолько продемонстрировать свою суверенную волю отдать должное памяти, Дню Победы, несмотря на вот это неприкрытое оголтелое давление, это, конечно, достойно самой высокой оценки», – сказал Песков в эфире «Первого канала».

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко лично пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на праздничных торжествах по случаю Дня Победы в Москве и назвал его молодцом за визит в российскую столицу.

    Фицо рассказывал о запрете Эстонией пролета спецборта над своей территорией для его визита на празднование окончания Второй мировой войны. Он прибыл в Россию накануне, совершив перелет по удлиненному южному маршруту.

    Вучич встретился с Фицо в Москве и назвал встречу братской. По прибытии в Москву сербский лидер записал обращение с Красной площади и подчеркнул, что его не волнует мнение других государств относительно своего приезда.

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    9 мая 2025, 10:01 • Новости дня
    На Красной площади в Москве начался парад Победы
    На Красной площади в Москве начался парад Победы
    @ Иван Секретарев / Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, стартовали утром 9 мая с военного парада на Красной площади.

    После парада президент России Владимир Путин и приглашенные лидеры иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    Завершатся праздничные мероприятия в Москве масштабным салютом. Он запланирован на 22.00 по московскому времени и продлится примерно десять минут. Основные площадки для запуска фейерверка были выбраны в районах Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.

    Напомним, Путин в окружении мировых лидеров прибыл на парад Победы. На Красную площадь также прибыли премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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    9 мая 2025, 13:33 • Новости дня
    Путин поднял тост за поколение победителей на приеме в честь 80-летия Победы
    Путин поднял тост за поколение победителей на приеме в честь 80-летия Победы
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле прошел торжественный прием по случаю 80-летия Победы, где президент России Владимир Путин поднял тост за прославленное поколение победителей, подчеркнув единство всех ветеранов.

    Путин произнес тост за прославленное поколение победителей, торжество правды и справедливости на торжественном приеме в Кремле по случаю 80-летия Победы, передает ТАСС. Глава государства отметил: «Предлагаю тост за прославленное поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за процветание наших стран и народов».

    Также Путин подчеркнул, что все ветераны Великой Отечественной войны для России – родные, где бы они ни жили. По его словам, «мы преклоняемся перед этим великим поколением. Где бы они сейчас ни жили, на каком бы языке ни говорили, они для нас всегда свои и родные. Мы – одна большая семья победителей».

    Напомним, после парада Победы президент России Владимир Путин подошел к участнику Великой Отечественной войны Ивану Лыткину и обнял его.

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    9 мая 2025, 10:27 • Новости дня
    Путин заявил о несокрушимости России перед лицом нацизма
    Путин заявил о несокрушимости России перед лицом нацизма
    @ Алексей Майшев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил силу страны в противостоянии попыткам возрождения нацизма и подчеркнул вклад советских войск в исход Второй мировой войны.

    Россия останется неприступной преградой для сторонников нацизма, русофобии и антисемитизма, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС. Глава государства выступил с этим заявлением во время парада Победы на Красной площади.

    Путин отдельно подчеркнул, что именно советские войска определили исход всей Второй мировой войны.

    Парад Победы стартовал в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.

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    9 мая 2025, 13:49 • Новости дня
    Лукашенко назвал Фицо молодцом за приезд на юбилей Победы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белорусский лидер Александр Лукашенко лично пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на праздничных торжествах по случаю Дня Победы в Москве.

    В ходе беседы Лукашенко выразил признательность Фицо за его присутствие на мероприятиях, посвященных 80-летию Победы, передает ТАСС.

    «Молодец! Сказал приеду – приехал!» – заявил Лукашенко своему коллеге. Видеозапись их диалога была опубликована Telegram-каналом «Пул Первого».

    Ранее Фицо рассказал о запрете Эстонией пролета спецборта над своей территорией для его визита на празднование окончания Второй мировой войны.

    Накануне словацкий премьер приехал в Москву на празднование 80-летия Победы, совершив перелет по удлиненному южному маршруту.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 10:21 • Новости дня
    Путин: Представители разных национальностей останутся в истории русскими солдатами
    Путин: Представители разных национальностей останутся в истории русскими солдатами
    @ Иван Секретарев / Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что представители всех народов СССР, победивших нацизм, навсегда войдут в историю как русские солдаты.

    Путин заявил, что представители разных национальностей, которые сокрушили нацизм, навсегда останутся в истории как русские солдаты, передает ТАСС.

    Парад Победы стартовал в 10.00 утра и завершится ориентировочно в 11.00. После него президент России Владимир Путин и приглашенные главы иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Торжественные мероприятия в столице завершатся фейерверком, который стартует 9 мая в 22.00 по московскому времени и продлится около десяти минут. Основные площадки для запуска салюта – Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.

    Коментарии (0)
    9 мая 2025, 14:15 • Новости дня
    Опубликовано видео атаки дрона на правительство Белгородской области

    Гладков: В результате атаки на здание правительства Белгорода ранены два человека

    Tекст: Евгения Караваева

    Два человека получили ранения в результате удара беспилотника по зданию правительства Белгородской области в День Победы, губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал видео атаки.

    По информации из Telegram-канала Гладкова, при атаке дрона пострадали замгубернатора региона Александр Лоренц и сотрудник Росгвардии.

    Губернатор сообщил, что росгвардеец получил слепое осколочное ранение бедра. Его доставили в госпиталь, где оказывают медицинскую помощь. Замгубернатора Лоренц находился рядом со зданием в момент атаки. Позже после возложения цветов к Вечному огню его осмотрели в областной больнице. У Лоренца диагностировали сотрясение мозга и акубаротравму, лечение он продолжит амбулаторно.

    Сначала сообщалось, что жертв и пострадавших нет. Несмотря на произошедшее, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, продолжаются.

    За период объявленного режима тишины украинские войска более 5 тыс. раз нарушили условия перемирия, применяя артиллерию, танки, минометы и беспилотники.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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