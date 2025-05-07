Москалькова: Переговоры о возвращении жителей Курской области прошли тяжело

Tекст: Вера Басилая

По словам Москальковой, переговоры о возвращении жителей Курской области, вывезенных из российских территорий в Сумы во время спецоперации и удерживаемых на Украине, проходили в сложной атмосфере на белорусско-украинской границе, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что переговоры с украинской стороной затянулись и проходили в напряженной обстановке.

Москалькова также отметила, что работа по возвращению россиян, удерживаемых на Украине, будет продолжена.

Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что за два года свыше 50 семей, разделенных в ходе спецоперации на Украине, вновь обрели возможность быть вместе.

В марте Москалькова заявила, что с украинской территории были возвращены 25 жителей Курской области.