Пассажиры московского метро невольно стали участниками «бесконечного перфоманса»

В Москве рядом со станцией метро Чкаловская для проведения ремонтных работ установили забор, что нарушило привычный путь выходящих из подземки пассажиров.

Все люди, выходя из метро, сворачивают направо и упираются в забор, затем разворачиваются и идут в другую сторону. Видео снял руфер Роман Вершинин, который назвал происходящее «бесконечным перфомансом».

По словам пассажиров, они идут направо по привычке. «Проходим здесь, потому что по привычке, Здесь был проход раньше – всю жизнь ходили направо. Налево поворачивают те, кто идут в «Атриум» (ТЦ, – прим. ВЗГЛЯД), направо – по рабочим делам», – рассказал прохожий телеканалу «Москва 24».

Видео с «бесконечным перфомансом» опубликовано в Twitter «Московские новости».

Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и закрытый переход на Чкаловской. pic.twitter.com/5Ll3m3Ll0q — Московские новости (@moskow_vk) 5 декабря 2019 г.

Ранее стало известно, когда будет запущено метро до столичного аэропорта Внуково.